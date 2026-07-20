TST: Báo cáo khẩn! Kiev trúng đòn lớn nhất khi 16.000 quân tràn qua ranh giới Nga - Đã có mục tiêu lần đầu bị tấn công

"Báo cáo khẩn từ chiến trường: Đã có những mục tiêu lần đầu tiên bị tấn công. Ông Putin thực sự giận dữ. Đây là đòn đánh khốc liệt nhất trong 4 năm qua" – TST cho hay.

16.000 quân Ukraine tràn qua ranh giới, quân Nga siết vòng vây

Đài TST (Nga) ngày 20/7 đưa tin, một khối lực lượng Ukraine lên tới 16.000 người đang tràn qua khu vực ranh giới do Nga kiểm soát giữa tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và mặt trận phía tây Zaporizhzhia, mở các đợt tiến công liên tiếp nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ Nga.

Hàng nghìn binh sĩ được tung qua những cánh đồng trống, các mũi xung kích nối nhau lao lên, khiến chiến tuyến rung chuyển dữ dội trong ngày giao tranh thứ hai.

Theo nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, lực lượng này gồm 4 lữ đoàn được điều từ hậu phương và 2 lữ đoàn rút khỏi các hướng khác. 16.000 quân chia làm hai mũi tiến công lớn: khu vực Plavni–Stepnogorsk ở phía tây Zaporizhzhia và hướng Komar tại vùng giáp ranh Dnipropetrovsk–Donetsk.

Trong đó, hướng Komar đang trở thành điểm nóng nguy hiểm nhất. Quân đội Ukraine liên tục vượt qua các cánh đồng, tìm cách khoét sâu vào khu vực Novokhatskoye, Iskra và Zelyony Gai. Mục tiêu trước mắt là đột nhập Komar, mở đường tiến về Velikaya Novosyolka; xa hơn là gây sức ép lên Gulyaypole và uy hiếp toàn bộ sườn phòng thủ của quân Nga tại phía nam.

Hình ảnh từ cuộc tấn công trả đũa của Nga. Ảnh: TST

Sức ép ban đầu rất lớn. Trên một đoạn mặt trận hẹp, Ukraine tung vào trận địa lượng bộ binh đông, khiến một số vị trí của Nga bị đẩy lùi và vùng xám nhanh chóng mở rộng. Nhưng chính địa hình đồng trống lại biến mũi tiến công thành một cuộc lao qua "hành lang hỏa lực".

UAV Nga liên tục phát hiện các nhóm xung kích từ xa, sau đó pháo binh và pháo phản lực trút hỏa lực xuống đường tiếp cận. Nhiều đơn vị Ukraine chưa kịp bám trụ đã bị đánh bật. Một nhóm đột nhập Novokhatskoye được cho là phải rời khỏi làng, chạy vào khu rừng gần đó, nhưng tiếp tục bị pháo phản lực tập kích và UAV truy kích.

Tại Iskra, quân Nga đã tiến vào khu vực trung tâm và củng cố vị trí, đẩy lực lượng Ukraine về phía đông bắc. Còn tại Zelyony Gai, nỗ lực bao vây phòng tuyến Nga đang có nguy cơ đảo ngược thành một chiếc bẫy.

Theo cấu hình chiến tuyến do nguồn tin Nga công bố, một bộ phận quân Ukraine đã bị ép vào thế bán bao vây. Hành lang duy nhất để rút quân và tiếp tế chỉ còn rộng khoảng 1,5 km, trong khi tuyến hậu cần phải vượt qua khu vực sông ngòi và nằm dưới sự theo dõi thường xuyên của UAV Nga.

Vòng vây chưa khép kín, nhưng "cổ chai" đang bị siết lại. Quân Nga tiếp tục phản kích từ hai bên sườn, tìm cách cắt đường tiếp tế và cô lập các đơn vị Ukraine đã tiến sâu vào vùng giáp ranh.

TST mô tả tổn thất của phía Ukraine rất "thảm khốc", dù vậy, giao tranh vẫn chưa hạ nhiệt. Ukraine tiếp tục đưa thêm bộ binh vào chiến trường, chấp nhận thương vong lớn để duy trì sức ép.

Sau 2 tháng tiến công, mục tiêu giành Komar vẫn chưa hoàn thành. Mũi đột phá từng được kỳ vọng xuyên thủng phòng tuyến Nga nay đang đứng trước nguy cơ bị chặn đầu, khóa sườn và mắc kẹt trong một vùng hỏa lực ngày càng thu hẹp.

Đòn tấn công của Nga được đánh giá là khốc liệt nhất trong 4 năm qua. Ảnh: TST

Ông Putin nổi giận, Nga ra đòn khốc liệt nhất trong 4 năm

Trong lúc Ukraine dồn lực lượng lên tới 16.000 người vào các mũi tiến công tại vùng ranh giới Dnipropetrovsk–Donetsk và phía tây Zaporizhzhia, Nga đã đáp trả bằng cách tiến hành một trong những đợt tập kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

"Báo cáo khẩn từ chiến trường: Đã có những mục tiêu lần đầu tiên bị tấn công. Ông Putin thực sự giận dữ. Đây là đòn đánh khốc liệt nhất trong 4 năm qua" – TST cho hay.

Cụ thể, điều phối viên lực lượng ngầm Nikolaev Sergei Lebedev cho biết, trong đêm 19/7, quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhất nhằm vào Kiev trong gần 4 năm qua.

Hơn 50 tên lửa được cho là đã được phóng về phía thủ đô Ukraine, trong đó có hàng chục tên lửa Iskander và Zircon. Đáng chú ý, cuộc tập kích không kết thúc khi trời sáng mà còn tiếp tục kéo dài sang ban ngày.

Nguồn tin Nga tuyên bố các mục tiêu không chỉ bị đánh trúng mà nhiều cơ sở đã bị phá hủy. Đặc biệt, một số địa điểm được cho là lần đầu tiên bị Nga đưa vào danh sách tập kích, cho thấy phạm vi tấn công đã được mở rộng sang những mắt xích hậu cần, sản xuất linh kiện và cung ứng nguyên liệu phục vụ trực tiếp cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Các mục tiêu được liệt kê trải rộng từ trung tâm logistics, kho vận chuyển hàng hóa, cơ sở lắp ráp UAV đến các nhà máy điện tử, vật liệu công nghiệp và tên lửa.

Thêm nhiều hình ảnh được ghi nhận về cuộc tấn công của Nga. Ảnh: TST

Theo truyền thông Ukraine, ít nhất một phần cuộc tập kích có thể là đòn đáp trả các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự Nga, bao gồm những trung tâm phân phối Wildberries tại tỉnh Moskva và Tambov.

"Ông Putin đang nổi giận. Kiev đã biến thành địa ngục", nhà khoa học chính trị Alexander Semchenko bình luận về quy mô đợt tấn công.

Một trong những mục tiêu chịu thiệt hại lớn nhất là trung tâm hậu cần Amtel nằm gần Kiev. Tổ hợp này có diện tích hơn 100.000 m², được định giá trên 40 triệu USD, tương đương hơn 1,78 tỷ hryvnia. Con số trên chưa tính lượng hàng hóa được lưu giữ bên trong, có thể có giá trị tương đương hoặc thậm chí cao hơn.

Kho hậu cần của công ty quốc tế DB Schenker tại vùng ngoại ô phía tây nam Kiev cũng bị đánh trúng. Những tổ hợp như vậy có nhiệm vụ tiếp nhận các lô hàng lớn, phân loại, lưu kho rồi phân phối tới các tuyến nhỏ hơn. Vị trí gần những trục đường bộ chính giúp hàng hóa có thể nhanh chóng được đưa vào Kiev hoặc vận chuyển tiếp về phía đông, nơi chiến sự đang diễn ra.

Theo lực lượng ngầm, việc cơ sở này bị đánh hai lần cho thấy mục tiêu không chỉ là gây hư hại cho một tòa nhà, mà nhằm bảo đảm toàn bộ đầu mối hậu cần bị vô hiệu hóa cùng hàng hóa, thiết bị bốc xếp và phương tiện vận tải bên trong.

Dữ liệu từ hệ thống vệ tinh NASA FIRMS cũng ghi nhận một đám cháy lớn tại khu vực các kho hàng số 3 và số 9 của Nova Poshta ở phía tây nam Kiev. Nhiều đơn vị cứu hỏa đã được điều tới hiện trường, trong khi các tiếng nổ liên tiếp vang lên từ khu vực nhà kho.

Những vụ nổ thứ cấp cho thấy bên trong có thể chứa hàng hóa dễ cháy hoặc dễ phát nổ. Quy mô đám cháy cũng được sử dụng làm căn cứ để nhận định đây không phải một kho hàng trống, dù chủng loại hàng hóa và mức độ thiệt hại thực tế vẫn đang được xác minh.

Một cơ sở sản xuất UAV tại Kiev cũng trở thành mục tiêu. Theo bài viết, trong các nhà kho tại đây có ít nhất 400 UAV tấn công.

Bên cạnh đó, mục tiêu quan trọng khác là nhà máy quốc phòng Artem, được mô tả là cơ sở chủ lực của ngành công nghiệp tên lửa Ukraine.

Ga tàu điện ngầm Lukyanovskaya nằm phía bên kia đường cũng bị hư hại do sóng xung kích. Theo TST, nhà máy Artem sản xuất tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay, tham gia chế tạo tên lửa thuộc tổ hợp Neptune và lắp ráp một loại tên lửa được Ukraine gọi là Flamingo.

Nhà máy nhựa Kievkhimvolokno ở phía đông thủ đô, nơi được cho là sản xuất nguyên liệu phục vụ UAV FPV điều khiển bằng cáp quang, cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Công suất của cơ sở này được nói là đạt ít nhất 1.500 tấn sợi polyester ngắn mỗi năm.

Ở phía tây Kiev, một vụ cháy lớn được ghi nhận tại nhà máy Meridian, cơ sở chuyên nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo vô tuyến cùng các hệ thống điện tử.

Đáng chú ý, danh sách vũ khí được Nga sử dụng trong đợt tấn công lần này đặc biệt đa dạng. Ngoài Iskander và Zircon, các mục tiêu tại Ukraine còn bị tập kích bằng tên lửa xuyên bê tông Kh-22, tên lửa hành trình Kh-59/69, tên lửa siêu thanh P-800 Oniks, tên lửa thuộc tổ hợp Bal và tên lửa chống radar Kh-31P.