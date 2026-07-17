Ukraine rút khỏi Krasny Liman - Hàng ngàn người biểu tình ở Kiev, báo Nga xác minh thông tin về báo cáo nóng gửi ông Putin

Ukraine đang đồng loạt hứng chịu sức ép lớn cả trên chiến trường và trong nước. Quyết định của ông Zelensky khiến hàng ngàn người đổ xuống đường biểu tình ở thủ đô Kiev.

Ukraine rút quân khỏi Krasny Liman

Đài TST (Nga) ngày 17/7 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa ra thông báo cho biết các đơn vị Ukraine đã rút khỏi Krasny Liman tại Donbass, trong khi khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Thông tin được một sĩ quan mang mật danh Gagarin, Phó chỉ huy Trung đoàn Công binh – Công binh rà phá bom mìn số 9 thuộc Tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 25, Nhóm quân “Phía Tây” của Nga, công bố trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

Theo ông Gagarin, lực lượng Nga đã phân tích hoạt động di chuyển của các đơn vị Ukraine, từ đó triển khai lực lượng tiến sâu hơn vào những khu vực phía sau phòng tuyến.

Ukraine đã rút khỏi Krasny Liman. Ảnh: Kyiv Post

“Ukraine đã rút khỏi Krasny Liman. Khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi” - sĩ quan Nga tuyên bố.

Ông Gagarin cho biết hoạt động của quân đội Nga không chỉ giới hạn tại Krasny Liman. Khu vực sông Seversky Donets cũng đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga, trong khi các tuyến vượt sông bằng dây cáp được rải mìn hằng ngày.

Theo sĩ quan này, việc kiểm soát các điểm vượt sông nhằm hạn chế khả năng cơ động, tiếp tế và đưa lực lượng dự bị của Ukraine tới khu vực giao tranh.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy sức ép đang tiếp tục gia tăng đối với các đơn vị Ukraine tại hướng Krasny Liman. Khu vực này có vị trí đáng chú ý trong mạng lưới giao thông và hậu cần tại Donbass, đồng thời nằm trên các tuyến dẫn về phía Slavyansk và Kramatorsk.

Tuy nhiên, phía Ukraine hiện chưa đưa ra thông báo chính thức xác nhận việc toàn bộ lực lượng đã rút khỏi khu vực mà phía Nga đề cập.

Trong lúc tình hình trên tiền tuyến xuất hiện diễn biến mới, Kiev cũng phải đối mặt với một làn sóng phản ứng bất ngờ liên quan đến quyết định thay đổi nhân sự cấp cao trong Bộ Quốc phòng.

Hàng nghìn người biểu tình, thủ đô Kiev hỗn loạn

Theo báo Babel của Ukraine, ngày từ sáng 16/7, hàng nghìn người đã đổ xuống đường tại Kiev để phản đối việc ông Mykhailo Fedorov không tiếp tục được giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Không gian của thủ đô trở nên hỗn loạn.

Những người tham gia tập trung tại trung tâm thủ đô Ukraine, mang theo các biểu ngữ bằng bìa carton và liên tục hô tên ông Fedorov. Một số khẩu hiệu yêu cầu chính quyền “không phá bỏ thứ đang hoạt động” và đưa vị bộ trưởng này trở lại.

Một phần hình ảnh cho thấy hàng nghìn người đổ xuống đường để phản đổi quyết định của ông Zelensky. Ảnh: TST

Babel dẫn lời những người biểu tình cho biết họ lo ngại quyết định thay đổi nhân sự sẽ làm gián đoạn các chương trình cải cách quốc phòng đang được triển khai, đặc biệt là hoạt động số hóa quân đội, phát triển UAV và cải tổ hệ thống mua sắm vũ khí.

Các cuộc tập trung tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố khác của Ukraine, dù quy mô tại từng địa phương khác nhau.

Làn sóng biểu tình bùng phát sau quyết định cải tổ nhân sự quốc phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhiều người tham gia cho rằng ông Fedorov mới đảm nhiệm chức vụ trong thời gian không dài nhưng đã thúc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào quân đội.

Họ lo ngại việc thay bộ trưởng giữa thời điểm giao tranh căng thẳng có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, mua sắm và phân bổ thiết bị không người lái cho các đơn vị trên tiền tuyến.

Truyền thông Nga cho rằng quyết định thay ông Fedorov phản ánh những bất đồng trong nội bộ chính quyền Ukraine. Một số nguồn tin tuyên bố vị bộ trưởng này không thực hiện đầy đủ yêu cầu siết chặt huy động quân, mà tập trung nhiều hơn vào hiện đại hóa kỹ thuật số và cải cách các trung tâm tuyển quân TCC.

Theo cách lý giải này, chính quyền Kiev cần một nhân vật có lập trường cứng rắn hơn trong việc bổ sung quân số, giữa lúc Ukraine đang thiếu hụt nhân lực tại nhiều khu vực giao tranh.

Tuy nhiên, những thông tin về mâu thuẫn giữa ông Fedorov và Tổng thống Zelensky chủ yếu xuất phát từ các nguồn không chính thức. Điều được báo Ukraine xác nhận là vài nghìn người đã tham gia cuộc tập trung tại Kiev và công khai bày tỏ lo ngại về đường hướng sắp tới của Bộ Quốc phòng.

Việc hàng nghìn người xuống đường giữa thời chiến được truyền thông Nga mô tả là dấu hiệu cho thấy áp lực đang gia tăng đối với chính quyền ông Zelensky.

Dù vậy, trọng tâm của các cuộc biểu tình hiện vẫn là quyết định thay Bộ trưởng Quốc phòng, chưa phải một phong trào phản đối toàn diện nhằm vào chính phủ Ukraine.

Tuy nhiên, phản ứng mạnh tại Kiev cho thấy cuộc cải tổ nhân sự đã gây ra xáo trộn lớn hơn dự kiến. Trong bối cảnh Ukraine vừa chịu sức ép tại Krasny Liman, vừa phải giải quyết bài toán thiếu quân và bất bình trong nước, mọi thay đổi tại bộ máy quốc phòng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình chiến trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SCMP

Ông Putin nhận báo cáo nóng, thời gian định đoạt cận kề?

Chính trong thời điểm Kiev phải đồng thời xử lý sức ép ngoài mặt trận và bất ổn trong nội bộ, một thông tin khác từ Moscow lập tức thu hút sự chú ý: Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga được cho là đã trình lên Tổng thống Vladimir Putin báo cáo liên quan đến khả năng huy động lực lượng.

TST cho biết họ đã tìm hiểu để xác minh thông tin này.

Cụ thể, theo các nguồn tin được truyền thông Nga dẫn lại trước đó, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về mức độ sẵn sàng sơ bộ của các hệ thống điện tử thuộc Bộ Quốc phòng Nga trong trường hợp cần triển khai những biện pháp huy động quân.

Báo cáo được cho là tập trung vào quá trình số hóa hệ thống quản lý nhân lực, bao gồm cơ sở dữ liệu thống nhất về những người thuộc diện nghĩa vụ quân sự, hệ thống tự động gửi giấy triệu tập điện tử và công cụ quản lý lực lượng dự bị.

Mục tiêu của báo cáo là chứng minh những sai sót về tổ chức từng xuất hiện trong đợt huy động quân năm 2022 đã được khắc phục, trong khi cơ sở hạ tầng cần thiết đã được triển khai và kiểm tra.

Trước đó, các nguồn tin nội bộ trong quân đội và chính phủ Nga cho biết, thời điểm định đoạt có thể đến gần cuộc bầu cử vào mùa thu. Theo đó, giới lãnh đạo Nga sẽ đánh giá tình hình tiền tuyến, tốc độ tuyển quân theo hợp đồng và khả năng duy trì lực lượng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Một số chuyên gia Nga cho rằng nguồn tình nguyện viên không phải vô hạn. Nếu quân đội Nga muốn duy trì sức ép trên nhiều hướng hoặc mở rộng chiến dịch trong thời gian dài, vấn đề bổ sung nhân lực sẽ tiếp tục được đặt ra.

Đại tá về hưu Aslan Nakhushev nhận định nếu không giải quyết vấn đề quân số đúng thời điểm, Nga có thể đối mặt với nguy cơ tái diễn những biến động tương tự tại khu vực Kharkov vào tháng 9/2022.

Song, chính các nguồn tin được truyền thông Nga dẫn lại cũng thừa nhận Tổng thống Putin được cho là đã phản ứng khá lạnh nhạt trước báo cáo của Tổng tham mưu trưởng.

Theo nội dung được đăng tải, ông Putin cho rằng hiện chưa có lý do cũng như nhu cầu phải cân nhắc một đợt huy động quân mới, bởi các nhiệm vụ tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang được đáp ứng bằng lực lượng ký hợp đồng và tình nguyện viên.

“Sự sốt sắng của Tổng tham mưu trưởng không được Điện Kremlin đánh giá cao. Hoạt động quá mức theo hướng này bị cho là chưa đúng thời điểm và tạo ra căng thẳng không cần thiết” - một nguồn tin tuyên bố.

Việc vấn đề này được đưa lên cấp Tổng thống cho thấy Moscow đang theo dõi sát diễn biến chiến trường và tính toán các phương án nhân lực dài hạn.

Ở phía bên kia, các nguồn tin Nga cho rằng Kiev đang đặc biệt lo ngại khả năng Moscow tăng mạnh quân số trong những tháng tới. Nếu một đợt huy động mới thực sự được triển khai, sức ép lên các hướng Sumy, Kharkov và Donbass có thể tăng đáng kể.

Trong bối cảnh Nga tuyên bố Ukraine đã rút khỏi Krasny Liman, hàng nghìn người xuống đường tại Kiev và hệ thống huy động lực lượng được báo cáo lên Tổng thống Putin, mùa thu đang được các nguồn tin mô tả là thời điểm có thể định đoạt hàng loạt quyết sách quan trọng.