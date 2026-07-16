Giờ G đã điểm! Nga đánh sập sở chỉ huy Ptah Magyar - Vũ khí NATO bốc cháy ở Odesa, ông Putin lệnh tung đòn chốt hạ?

"Giờ G đã điểm! Các cảng biển đang bốc cháy, sở chỉ huy Ptah Magyar bị đánh sập." - TST cho hay. Kiev hiện đang dồn lực lượng phòng không bảo vệ thủ đô trước "đòn chốt hạ" từ Nga.

Cháy dữ dội, Nga công phá sở chỉ huy “Ptah Magyar”

Đài TST (Nga) ngày 16/7 đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công dữ dội nhằm vào sở chỉ huy của Lữ đoàn UAV số 414 “Ptah Magyar” tại khu vực Kherson. Một quả bom hạng nặng FAB-3000 được cho là đã đánh trúng căn cứ, gây ra vụ nổ lớn và phá hủy khu vực đặt bộ phận chỉ huy của đơn vị Ukraine.

Theo TST, cuộc tập kích diễn ra gần làng Karabelov, phía nam Kherson. Đây được cho là một trong những sở chỉ huy dã chiến quan trọng của Lữ đoàn UAV số 414, đơn vị do Robert Brovdi, người mang biệt danh “Magyar”, chỉ huy.

"Giờ G đã điểm! Các cảng biển đang bốc cháy, sở chỉ huy Ptah Magyar bị đánh sập. Lộ diện những hình ảnh đầu tiên" - TST cho hay.

Hình ảnh về đợt tấn công mới nhất của Nga. Ảnh: TST

Theo đài Nga, lữ đoàn này còn được gọi là “Ptah Magyar”, tức “Những cánh chim của Magyar”, chuyên vận hành máy bay không người lái và điều phối các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng, tuyến vận tải và cơ sở hậu cần của Nga.

Những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng cho thấy lửa bốc lên dữ dội, nhiều công trình tại khu vực căn cứ bị phá hủy và một hố lớn hình thành tại hiện trường. Nguồn tin Nga tuyên bố khoảng 60 quân nhân Ukraine có thể đã thiệt mạng, song con số này chưa được phía Ukraine xác nhận.

FAB-3000 là bom hàng không hạng nặng có trọng lượng khoảng ba tấn. Khi được lắp mô-đun lượn và hiệu chỉnh đường bay, loại vũ khí này có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa hơn, hạn chế việc máy bay mang bom phải tiến sâu vào khu vực hoạt động của phòng không Ukraine.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước cuộc tập kích, Brovdi tuyên bố lực lượng của ông sẽ tìm cách “cắt Crimea khỏi đất liền” bằng các đòn đánh nhằm vào xe bồn, toa tàu chở nhiên liệu và tuyến vận tải chạy qua hành lang trên bộ nối tỉnh Rostov với bán đảo Crimea.

Phòng tuyến Ukraine đang chao đảo trước các đợt tấn công mới nhất từ Nga. Ảnh: TST

Tin khẩn đổ dồn về Kiev, phòng tuyến chao đảo

Cùng thời điểm sở chỉ huy của Lữ đoàn 414 bị tập kích, những báo cáo bất lợi tiếp tục được gửi về Kiev từ các hướng Kupyansk và Kramatorsk.

Một quân nhân Ukraine có biệt danh “Muchnoy” thừa nhận “tình hình trên hướng Kupyansk đã trở nên tồi tệ hơn”. Theo người này, trái với những báo cáo lạc quan của một số nhà phân tích tình báo nguồn mở, các nhóm bộ binh nhỏ của Nga vẫn đang từng bước thâm nhập sâu vào khu vực đô thị.

Tốc độ tiến quân được mô tả là không quá nhanh nhưng diễn ra ổn định. Phía Ukraine ghi nhận sự xuất hiện của các nhóm Nga tại khu dân cư nhà thấp tầng ở Kupyansk-Uzlovoy.

“Muchnoy” cho rằng nguyên nhân chính khiến phòng tuyến Ukraine chao đảo là tình trạng thiếu nhân lực. UAV FPV và các phương tiện không người lái có thể tập kích lực lượng đối phương nhưng không thể trực tiếp chiếm giữ và kiểm soát địa bàn.

Sau mỗi đợt giao tranh, Ukraine vẫn cần bộ binh tiến vào vị trí, thiết lập phòng thủ và ngăn lực lượng Nga quay trở lại. Tuy nhiên, quân đội Ukraine hiện không có đủ người để thực hiện nhiệm vụ này trên toàn bộ khu vực.

Tình hình tương tự được ghi nhận trên hướng Kramatorsk. Các đơn vị Nga được cho là đang phát triển bước tiến tại khu vực Malinovka, di chuyển về phía tây trung tâm khu dân cư.

Rìa phía tây Malinovka hiện vẫn được mô tả là “vùng xám”. Tuy nhiên, nếu Nga tiếp tục duy trì sức ép, Ukraine có nguy cơ mất quyền kiểm soát ngôi làng trong thời gian tới.

Nếu kiểm soát được Malinovka, quân đội Nga có thể tiến về Pervomaryevka, qua đó tạo thêm một hướng đe dọa đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Truyền thông Ukraine cũng cảnh báo Nga đang bí mật tập trung lực lượng trong những dải rừng ở hai bên sườn, chuẩn bị điều kiện cho hoạt động bao vây hoặc tiến công theo hướng Tikhonovka và Vasyutinskoye.

Vũ khí NATO bốc cháy sau đòn tấn công vào Odesa

Trong khi giao tranh trên bộ gia tăng, quân đội Nga tiếp tục mở rộng chiến dịch tập kích các cảng của Ukraine tại Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không và UAV đã nhằm vào cảng Odesa và Chernomorsk.

Các mục tiêu được Moscow liệt kê gồm cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động bốc dỡ nhiên liệu, các bồn chứa nhiên liệu dành cho quân đội Ukraine và những phân xưởng sản xuất, lắp ráp máy bay không người lái.

Tại Chernomorsk và cảng Dnepr-Bugsky thuộc tỉnh Nikolaev, bốn tàu biển được cho là đã bị đánh trúng khi tham gia vận chuyển hàng hóa phục vụ quân đội Ukraine.

Truyền thông Nga cho biết, một số tàu bị tập kích đúng lúc đang dỡ vũ khí được chuyển tới Ukraine từ các quốc gia NATO, trong đó có UAV và xuồng không người lái.

Theo các kênh giám sát Ukraine, đây đã là ngày thứ năm liên tiếp Nga gia tăng sử dụng UAV, tên lửa hành trình và các phương tiện tấn công khác nhằm vào hệ thống cảng tại Odesa.

Nguồn tin Nga cho biết năm tàu đã bị đánh trúng trong ngày trước đó, nâng tổng số tàu bị tấn công trong hai ngày lên chín chiếc.

Một cơ sở công nghiệp ở trung tâm Odesa và sân bay Shkolny cũng được thông báo đã trúng tên lửa. Ngoài ra, xuất hiện tuyên bố rằng một hệ thống phòng không cùng một tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy, song phía Ukraine chưa xác nhận.

Cường độ tập kích cho thấy mục tiêu của Nga không chỉ là những con tàu riêng lẻ. Moscow được cho là muốn làm suy yếu toàn bộ hệ thống hậu cần nối Odesa và Nikolaev với các tuyến vận tải trên Biển Đen.

Các cảng tại tỉnh Odesa đảm nhiệm phần lớn hoạt động xuất khẩu đường biển của Ukraine, đồng thời là tuyến tiếp nhận nhiên liệu, trang thiết bị và hàng hóa quân sự từ bên ngoài.

Theo số liệu được bài viết dẫn lại, trong tháng 1/2026, khoảng 3,7 triệu tấn ngũ cốc và các loại hàng hóa khác được vận chuyển qua các cảng Odesa, tương đương gần 90% lượng xuất khẩu của Ukraine trong thời gian này.

Nếu cầu cảng, kho chứa, thiết bị bốc dỡ và tàu vận tải liên tục bị phá hủy, Kiev khó có thể ngay lập tức chuyển hàng triệu tấn hàng hóa từ đường biển sang đường sắt hoặc đường bộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin phát lệnh, Nga tung "đòn chốt hạ"?

Chuỗi tập kích diễn ra sau khi Ukraine tiến hành một đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào Moscow và nhiều khu vực khác của Nga.

Tổng thống Vladimir Putin sau đó tuyên bố Moscow sẽ đáp trả bằng những đòn mạnh mẽ và gây tổn thất nghiêm trọng hơn cho quân đội Ukraine.

Các nguồn tin Nga diễn giải phát biểu này như tín hiệu cho thấy quân đội đã nhận được chỉ thị gia tăng sức ép.

Các kênh giám sát Ukraine đang phát đi cảnh báo rằng một cuộc tập kích quy mô lớn khác có thể sắp diễn ra (thậm chí ngay trong hôm nay). Sau khi Odesa trở thành tâm điểm trong những đêm vừa qua, họ dự đoán Kiev có khả năng là mục tiêu chính tiếp theo.

Ukraine được cho là đã điều phần lớn lực lượng phòng không về bảo vệ thủ đô, đồng thời chuyển một số tổ hợp IRIS-T và pháo phòng không Gepard tới Odesa.

Những địa điểm được các kênh Ukraine dự đoán có nguy cơ bị tấn công gồm quận Pechersky, nơi tập trung các tòa nhà chính phủ và cơ sở quân sự; quận Solomensky, nơi có sân bay Zhulyany; cùng các khu công nghiệp tại Shevchenkovsky và Svyatoshinsky.

Một số kênh còn nhắc tới tòa nhà Quốc hội Ukraine, trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine, Bộ Tổng tham mưu, nhà máy Antonov, các đầu mối đường sắt, nhà máy nhiệt điện và những cây cầu quan trọng tại Kiev.

Chuỗi tập kích kéo dài tại Odesa, vụ công phá sở chỉ huy “Ptah Magyar” và những báo cáo bất lợi từ Kupyansk – Kramatorsk cho thấy Nga đang đồng thời gây sức ép lên hệ thống chỉ huy, hậu cần và phòng tuyến của Ukraine.

Câu hỏi lúc này là liệu chiến dịch tại các cảng Biển Đen đã đạt tới đỉnh điểm, hay mới chỉ mở đường cho một đợt tấn công lớn hơn nhằm vào Kiev và các đầu mối quân sự quan trọng khác.