200 người vây xe tuyển quân, biểu tình lớn ở Ukraine – Nga tuyên bố "diệt mục tiêu đặc biệt”, ông Putin ra lệnh nóng

Khoảng 200 người đã vây xe tuyển quân của chính quyền Ukraine, căng thẳng nhanh chóng leo thang thành xô xát lớn.

Đám đông 200 người bao vây xe tuyển quân và biểu tình bùng nổ ở Ukraine

Đài Suspilne (Ukraine) đưa tin, Ukraine vừa bất ngờ xuất hiện liên tiếp các điểm nóng bất ổn. Từ Kiev tới Lviv, người dân đổ xuống đường phản đối chính phủ, đặc biệt, một đoàn 200 người đã công khai đối đầu với lực lượng tuyển quân của ông Zelensky.

Điểm nóng mới nhất bùng lên tại Kiev trong ngày 14/7. Theo Suspilne, khoảng 50–60 người mang theo biểu ngữ tập trung trước trụ sở Cơ quan Hành chính Nhà nước thành phố Kiev, phản đối quyết định tăng giá vé giao thông công cộng từ 8 lên 30 hryvnia mỗi lượt.

Đám đông yêu cầu chính quyền tạm hoãn mức giá mới, công khai cách tính chi phí và tổ chức tham vấn với người dân. Một số người sau đó tiến vào bên trong tòa nhà, yêu cầu gặp trực tiếp đại diện chính quyền thành phố.

Báo Novyny.LIVE đăng hình ảnh cho thấy nhiều biểu ngữ phản đối mức tăng gần gấp bốn lần. Một tấm biển đặt ra lựa chọn đầy chua chát: người dân sẽ mua vé xe hay mua bánh mì.

Mức giá mới áp dụng từ ngày 15/7 đối với tàu điện ngầm, xe buýt, xe điện và nhiều phương tiện công cộng khác. Chính quyền Kiev giải thích rằng chi phí điện, nhiên liệu, sửa chữa và tiền lương đều tăng. Tuy nhiên, người biểu tình cho rằng mức giá 30 hryvnia đang tạo thêm gánh nặng giữa lúc đời sống ngày càng đắt đỏ.

Một số hình ảnh trong vụ 200 người vây xe Trung tâm tuyển quân của Ukraine. Ảnh: NV

Đáng lưu ý, các cuộc biểu tình tại Kiev diễn ra không lâu sau một vụ đối đầu nghiêm trọng tại Lviv.

Theo báo ZAXID.NET của Ukraine, khoảng 200 người tập trung tại quận Sykhiv (tỉnh Lviv), bao vây xe của Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ xã hội. Đám đông yêu cầu lực lượng tuyển quân thả một người đàn ông bị giữ vì liên quan đến lệnh huy động.

Căng thẳng nhanh chóng leo thang thành xô xát. Chiếc xe công vụ bị đập phá, vỡ kính rồi lật nghiêng giữa đường. Vụ việc kéo dài buộc cảnh sát và cơ quan an ninh Ukraine mở cuộc điều tra.

Nga nã FAB-3000, tuyên bố hạ sát "mục tiêu đặc biệt"

Trong lúc phải căng mình xử lý những điểm nóng bất ổn từ Kiev tới Lviv, chính quyền Ukraine vẫn tiếp tục đối mặt với sức ép quân sự dữ dội trên tiền tuyến và tại các tuyến hậu cần chiến lược.

Theo truyền thông Nga, lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này vừa sử dụng một quả bom hàng không FAB-3000 nặng 3 tấn nhằm vào mục tiêu tại khu vực Kherson. Video do máy bay không người lái trinh sát ghi lại cho thấy một cột lửa và khói lớn bốc lên sau khi quả bom lao xuống mục tiêu.

Kênh tin tức Mash (Nga) tuyên bố đòn đánh nhằm vào "mục tiêu đặc biệt" là Lữ đoàn 414 Ukraine – đang có điểm triển khai tạm thời gần làng Karabelov, ở sườn phía nam hướng Kherson. Phía Nga cáo buộc đơn vị này tham gia điều phối các cuộc tấn công nhằm vào xe chở nhiên liệu trên những tuyến đường hướng tới Crimea.

Nga tuyên bố tiêu diệt "mục tiêu đặc biệt" ở Ukraine (Ảnh minh họa: PBS)

Mash cho biết, khoảng 60 quân nhân Ukraine đã bị hạ sát trong vụ tấn công.

FAB-3000 được Nga xếp vào nhóm bom hàng không phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất trong biên chế, chuyên sử dụng để tấn công các công trình kiên cố và sở chỉ huy được bảo vệ. Quả bom được trang bị mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh, cho phép phương tiện mang bom phóng từ khoảng cách xa hơn so với bom thông thường.

Sức ép không chỉ xuất hiện tại Kherson.

Trong đêm 14/7, các vụ nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực cảng Odessa và Chernomorsk. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy các bồn chứa nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine cùng hai xưởng lắp ráp máy bay không người lái tầm trung UJ-22.

Moscow đồng thời tuyên bố đã đánh trúng tàu chở hàng và tàu container vận chuyển trang thiết bị quân sự phương Tây tại cảng Chernomorsk và tỉnh Nikolaev.

Blogger quân sự Yuri Podolyaka nhận định các cuộc tập kích liên tiếp vào cảng biển, kho nhiên liệu và cơ sở hậu cần cho thấy Nga đang tìm cách siết chặt những tuyến tiếp vận quan trọng của Ukraine.

Ông Putin phát mệnh lệnh nóng

Đáng lưu ý, trong khi quân đội Nga tiếp tục đánh sâu vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, Moscow đồng thời phát tín hiệu sẽ mở rộng hoạt động trên bộ để đẩy chiến tuyến ra xa biên giới Nga.

Theo Đài TST (Nga), Tổng thống Vladimir Putin vừa phát một mệnh lệnh đặc biệt liên quan đến chiến dịch quân sự: tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh bên trong các tỉnh Sumy và Kharkov của Ukraine.

Mục tiêu của mệnh lệnh này là đẩy lực lượng, khí tài và các vị trí phóng của Ukraine lùi sâu hơn, qua đó hạn chế những cuộc tập kích nhằm vào các khu vực biên giới Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Japan News

Như vậy, Moscow không chỉ muốn phá hủy kho nhiên liệu, cơ sở sản xuất UAV hay điểm triển khai quân sự của Ukraine bằng các đòn đánh từ xa. Nga còn muốn trực tiếp kiểm soát thêm lãnh thổ, tạo ra một khoảng cách đủ lớn để các loại pháo, UAV và vũ khí tầm ngắn của Ukraine khó tiếp cận biên giới Nga.

Mệnh lệnh được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm vào sân bay, nhà máy, kho nhiên liệu và nhiều mục tiêu quân sự. Bloomberg nhận định việc phòng thủ trước những đòn đánh này đang ngày càng trở nên phức tạp.

Tuy nhiên, phản ứng của Moscow được cho là sẽ không chỉ dừng ở việc đánh chặn. Phía Nga đã cảnh báo rằng các đòn đáp trả sẽ không đơn thuần mang tính tương xứng, mà có thể mạnh và gây thiệt hại lớn hơn nhiều.

Điều đó cho thấy những cuộc tấn công vừa diễn ra tại Kherson, Odessa và Chernomorsk không phải các diễn biến riêng lẻ. Chúng có thể là một phần trong chiến dịch kép của Nga: vừa đánh mạnh vào năng lực quân sự và hậu cần của Ukraine, vừa mở rộng vùng kiểm soát tại Sumy và Kharkov để tạo vành đai an toàn dọc biên giới.

Trong lúc Kiev phải căng mình xử lý bất ổn trong nước và chống đỡ những đòn tập kích liên tiếp, mệnh lệnh mới của ông Putin báo hiệu sức ép trên hướng Sumy và Kharkov có thể tiếp tục gia tăng.