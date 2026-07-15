Nga lần đầu nã FAB-9000 gần Donetsk, hình ảnh khó tin về Odessa lan rộng – Ông Putin tuyên bố chiến thắng

Loạt diễn biến nóng vừa được ghi nhận trên chiến trường Ukraine. Những hình ảnh khó tin đang lan rộng trên mạng xã hội về Kiev và Odesa.

Nổ kinh hoàng! Nga lần đầu nã FAB-9000 gần Donetsk

Đài TST (Nga) ngày 15/7 đưa tin, quân đội Nga đã lần đầu sử dụng bom hàng không FAB-9000 tại khu vực gần Donetsk.

Phóng viên quân sự Yury Podolyaka cập nhật rằng, lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể sau đòn tấn công, đồng thời mô tả sức công phá của vụ nổ là "đặc biệt kinh hoàng".

FAB-9000 là một trong những loại bom hàng không hạng nặng nhất từng được Liên Xô phát triển. Bài viết cho biết loại bom được sử dụng mang hiệu ứng nhiệt áp, tạo ra sức ép lớn trên phạm vi rộng.

Một cuộc tấn công trước đây của Nga vào Ukraine (Ảnh: CBC News)

Bên cạnh thông tin về FAB-9000, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này tiếp tục tấn công hàng loạt vị trí quân sự của Ukraine tại nhiều khu vực.

Gần Dobropolye, một cứ điểm của quân đội Ukraine bị hệ thống pháo phản lực phóng loạt Uragan tập kích. Tại tỉnh Dnipropetrovsk, pháo tự hành Giatsint-S của Nga đánh trúng các trung tâm điều khiển máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố một xe tăng Leopard do Đức sản xuất đã bị phá hủy tại tỉnh Sumy. Trong khi đó, bom hàng không FAB-500 được sử dụng để phá hủy một tuyến vượt sông đắp bằng đất qua sông Seversky Donets.

Chính trị gia Oleg Tsaryov cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tập kích phối hợp nhằm vào mục tiêu tại 10 tỉnh của Ukraine, với tổng cộng 135 UAV được phóng từ lãnh thổ Nga.

Ông Tsaryov đồng thời tuyên bố một kho đạn của quân đội Ukraine đặt bên trong trường âm nhạc thiếu nhi ở thành phố Belopolye đã bị phá hủy.

Kênh Telegram "Du kích Donbass" đưa tin UAV Nga tấn công trạm xăng "Ukraine" tại tỉnh Zhytomyr, khiến một tòa nhà và bồn chứa khí hóa lỏng bị hư hại. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Hình ảnh khó tin về Kiev và Odessa lan rộng

Trong một diễn biến liên quan khác, những tiếng nổ lớn cũng liên tiếp vang lên tại Kiev và Odessa.

Vào lúc 7h57 theo giờ Moscow, Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin về một cuộc tập kích bằng vũ khí chính xác cao tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở liên quan đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tiếng nổ đặc biệt dữ dội tại Kiev, nơi quân đội Nga đánh trúng các doanh nghiệp tham gia sản xuất UAV và nhiều loại tên lửa.

Những hình ảnh khó tin đang lan rộng trên mạng xã hội, điều gây sốc là chỉ trong một đêm, khói lửa đã đồng loạt bao trùm từ các cơ sở sản xuất tên lửa ở Kiev đến khu vực cảng Yuzhny tại Odesa.

Những cột khói dày đặc bốc lên sau các đợt tấn công của Nga. Loạt hình ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: TST

Trong lúc cuộc tấn công diễn ra, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cảnh báo tên lửa đạn đạo đang bay về phía thủ đô Ukraine, đồng thời yêu cầu người dân tiếp tục ở trong nơi trú ẩn.

Theo ông Klitschko, các kho hàng tại quận Holosiivskyi đã bị đánh trúng và bốc cháy. Tại quận Darnytskyi, các mảnh vỡ rơi xuống một khu vực trống, khiến nhiều ô tô cháy.

Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ là những kho hàng thông thường.

Tên lửa và UAV Nga đã đánh trúng doanh nghiệp công nghiệp vô tuyến điện tử Radioizmeritel. Cơ sở này sản xuất linh kiện vi ba phục vụ ngành hàng không, cùng các bộ phận dành cho tên lửa FP-7, Neptun-MD và Grom-2.

Một mục tiêu khác là nhà máy Kiev-79 thuộc Công ty UKR ARMO TECH. Đây là một trong những cơ sở chủ chốt chuyên lắp ráp đầu đạn dành cho UAV.

Nhà máy này còn tham gia sản xuất các bộ phận tên lửa, xử lý và lưu trữ vật liệu nổ. Sau đòn tấn công, nhiều đám cháy lớn xuất hiện tại khu vực.

Bài viết gọi Radioizmeritel và Kiev-79 là những mắt xích quan trọng, thậm chí là "trái tim" trong chuỗi sản xuất tên lửa và UAV của Ukraine.

Tỉnh Odessa trên bản đồ. Ảnh: Britannica

Tại tỉnh Odessa, khu vực cảng Yuzhny cũng hứng chịu nhiều đòn tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu bị đánh trúng gồm những cơ sở hạ tầng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp nhận, bốc dỡ và lưu trữ nhiên liệu.

Thống đốc địa phương thông báo cuộc tấn công bằng UAV đã làm hư hại 11 xe tải trong khuôn viên một doanh nghiệp.

Trong khi đó, phóng viên Yevgeny Poddubny cho biết 12 xe tải và một xe bồn chở nhiên liệu phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa quân sự đã bị đánh trúng tại cảng.

Bộ Quốc phòng Nga không đề cập trực tiếp đến số xe tải bị phá hủy, nhưng thông báo mục tiêu của cuộc tấn công còn bao gồm một tàu chở dầu và một tàu chở hàng khô vận chuyển hàng hóa quân sự.

Tàu chở hàng khô vừa bắt đầu được dỡ hàng thì đòn tập kích xảy ra.

Những đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều khu vực tại Kiev và Odessa bị bao phủ bởi khói. Tại cảng Yuzhny, các đám cháy lớn có thể được nhìn thấy từ xa.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 5 trong tổng số 8 tên lửa đạn đạo được Nga phóng trong đêm.

Từ thông tin này, bài viết đặt câu hỏi Ukraine đã lấy thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot từ đâu.

Sergey Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolayev, cho biết một máy bay vận tải đã cất cánh từ căn cứ không quân ở miền tây Ukraine trong tuần trước, bay tới một căn cứ tại Đức rồi quay lại Ukraine vào ngày Chủ nhật.

Từ diễn biến trên, ông Lebedev nhận định Kiev đang khẩn trương bổ sung cơ số đạn cho hệ thống Patriot.

"Vì vậy, các cuộc tấn công nhằm vào Kiev hiện nay không chỉ nên được xem là hoạt động đánh phá những mục tiêu bên trong thành phố, mà còn là phép thử đối với toàn bộ chuỗi liên kết: hệ thống phòng không Ukraine, nguồn cung từ phương Tây, các sân bay ở miền tây Ukraine, mạng lưới hậu cần của NATO, Đức và tốc độ bổ sung cơ số đạn", ông Lebedev viết trên kênh Telegram.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SCMP

Ông Putin tuyên bố chiến thắng

Đáng lưu ý, trong khi quân đội Nga công bố kết quả các đòn tấn công trên chiến trường, Tổng thống Vladimir Putin cũng đề cập trực tiếp đến những thành công của Nga trên tuyến giao tranh.

Phát biểu tại diễn đàn "Tất cả vì Chiến thắng!" do phong trào Mặt trận Nhân dân tổ chức, ông Putin nhấn mạnh Nga đang đạt được thành công cả trên tuyến chiến đấu lẫn ở hậu phương.

Tại diễn đàn, Tổng thống Nga tham quan khu triển lãm, trò chuyện với các tình nguyện viên và bày tỏ sự cảm kích đối với các thành viên Mặt trận Nhân dân vì đã hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng của đợt lũ lụt tại Dagestan.

"Chúng ta giành chiến thắng ở khắp mọi nơi: ở hậu phương, tại Dagestan, Ingushetia, bất cứ nơi đâu, và cả tại Chechnya", ông Putin tuyên bố.

"Và cả trên tuyến giao tranh (Ukraine)", Tổng thống Nga nói thêm.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Moscow liên tục công bố thông tin về các bước tiến trên chiến trường và những cuộc tấn công nhằm vào hệ thống công nghiệp quốc phòng, kho hậu cần và cơ sở quân sự của Ukraine.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố đất nước sẽ luôn tiến về phía trước.