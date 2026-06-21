Trung Quốc huy động đoàn xe chở hơn 1.000 tấn thiết bị, hoàn thành nhiệm vụ thần tốc trong 24 giờ

Đoàn xe siêu trọng Trung Quốc chở hơn 1.000 tấn thiết bị, chạy xuyên đêm để kịp tiến độ; Ô tô Trung Quốc đột phá công nghệ động cơ hybrid; Công nghệ pin đột phá cho xe điện: đi 1.000 km, chịu nhiệt tới 170°C.

Đoàn xe siêu trọng Trung Quốc chở hơn 1.000 tấn thiết bị, chạy xuyên đêm để kịp tiến độ

Một đoạn video từ kênh Mega Projects China mới đây đã hé lộ chiến dịch hậu cần thần tốc lắp đặt hoàn chỉnh một cây cầu rộng 35 mét chỉ trong 24 giờ.

Để thực hiện nhiệm vụ này, một đoàn xe vận tải tại Trung Quốc đã di chuyển xuyên đêm vượt hơn 100 km, chở theo hơn 1.000 tấn thiết bị bao gồm 9 dầm thép (nặng 125 tấn mỗi dầm) và hàng trăm tấn đối trọng đến công trường lúc rạng sáng.

Tại hiện trường, đơn vị thi công đã huy động hai siêu cần cẩu Zoomlion tải trọng 650 tấn đặt ở hai bờ đối diện. Do nhịp cầu dài, đội ngũ kỹ thuật áp dụng phương án "chuyển giao trên không" – hai cẩu phối hợp nhịp nhàng để nâng và chuyền dầm vào vị trí lắp đặt. Sự thành công của dự án không chỉ đến từ các thiết bị hạng nặng, mà còn nhờ công tác chuẩn bị nền móng, hệ thống an toàn kỹ lưỡng và quy trình phối hợp đồng bộ, chính xác của đội ngũ mặt đất.

Ô tô Trung Quốc đột phá công nghệ động cơ hybrid, lung lay vị thế của các hãng xe Nhật

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chứng kiến bước đột phá mạnh mẽ từ Trung Quốc khi các nhà sản xuất nước này liên tục thiết lập kỷ lục mới về hiệu suất nhiệt trên động cơ hybrid, trực tiếp thách thức vị thế độc tôn của các hãng xe Nhật Bản.

Đi đầu trong làn sóng công nghệ này là Chery Automobile với hệ thống động cơ hybrid thế hệ mới KunPeng Sky Optimus, đạt hiệu suất nhiệt kỷ lục lên tới 48,57% – mức cao nhất thế giới hiện nay cho các dòng xe PHEV và EREV. Không hề kém cạnh, Geely cũng phát triển thành công động cơ đạt hiệu suất nhiệt 48,41%, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống hybrid i-HEV mới. Trong khi đó, Changan Automobile tạo dấu ấn với hệ thống phun nhiên liệu áp suất cao lên tới 500 bar.

Sự bứt phá về mặt công nghệ này không chỉ giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà còn là bệ phóng giúp các thương hiệu Trung Quốc tự tin thay đổi cuộc chơi, đe dọa trực tiếp đến thị phần toàn cầu của các đại gia ô tô Nhật Bản.

Công nghệ pin đột phá cho xe điện: Đi 1.000 km, chịu nhiệt tới 170°C

Viện Nghiên cứu thuộc Tập đoàn ô tô Dongfeng (Trung Quốc) vừa công bố lộ trình sản xuất hàng loạt và tích hợp hệ thống pin thể rắn thế hệ mới lên các dòng xe thương mại ngay từ nửa cuối năm 2026.

Bước đột phá này gây chú ý lớn khi sở hữu mật độ năng lượng lên tới 350 Wh/kg, cho phép ô tô điện vượt qua ngưỡng hành trình 1.000 km sau mỗi lần sạc đầy. Nhờ thay thế hoàn toàn dung dịch điện phân lỏng bằng chất điện phân rắn, loại pin này loại bỏ nguy cơ cháy nổ truyền thống và giảm 30% trọng lượng so với pin lithium-ion thông thường.

Trong các bài thử nghiệm khắc nghiệt, khối pin vẫn hoạt động bình thường dù bị nén biến dạng tới 50%, không phát hỏa ở nhiệt độ cao 170°C và duy trì hơn 74% hiệu suất trong môi trường lạnh giá -30°C. Hiện tại, một tổ hợp nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm quy mô lớn đã được thiết lập để chuẩn bị cho dây chuyền thương mại hóa.

(Tổng hợp)