Honda Vario 2026 ra mắt với giá quy đổi từ hơn 46 triệu đồng: Thiết kế mới, thêm tiện ích hiện đại

Mẫu xe tay ga Honda Vario 125 đời 2026 vừa ra mắt tại Malaysia với giá khoảng 46,2 triệu đồng, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mới trau chuốt và nhiều nâng cấp đáng giá.

Honda Vario 2026 trình làng: Diện mạo mới bắt mắt, bổ sung cổng sạc USB-C.

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