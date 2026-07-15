Trùm Điền Quân Khương Dừa bỏ 320 triệu chuộc lỗi

"Sẵn dịp này, tôi giải quyết mối thâm thù 20 năm với bạn mình" – Khương Dừa nói.

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã có cuộc gặp lại người bạn cũ, chơi hơn 20 năm qua, hiện cũng đang là một Youtuber.

Khương Dừa chia sẻ: "Hôm nay, tôi lên đây để chia sẻ kinh nghiệm làm Youtube với một số người bạn của tôi, trong đó có bạn Thái này. Tôi đã hướng dẫn bạn nhiều lần, nhưng làm Youtube vẫn có nhiều vấn đề.

Khương Dừa và bạn

Bạn ấy làm Youtube được bà con cô bác thương, nhưng cũng bị nhiều người mắng vốn, nên lâu lâu tôi phải kêu bạn ấy lên để chỉ lại, văn ôn võ luyện lại. Bạn ấy lên Sài Gòn được hai ngày rồi, hôm qua với hôm nay đều phải học.

Sẵn dịp này, tôi giải quyết mối thâm thù 20 năm với bạn mình. Không giấu gì mọi người, lúc trước tôi với bạn Thái không thân thiết, thậm chí còn ghét nhau nữa.

Lúc đó, tôi và bạn Thái này làm chung một xưởng, tôi thì ăn nói giỏi nên nhiều quý khiến bạn Thái đem lòng thù hận. Tôi đang làm thì bạn Thái canh đánh tôi. Nhưng tôi chụp tay lại và đánh lại khiến bạn ấy bị mẻ hai cái răng, càng ngày càng mẻ nhiều.

Vì thế hôm nay, sẵn dịp bạn Thái lên Sài Gòn học làm Youtube, tôi sẽ dẫn bạn ấy đi khám răng để chuộc lỗi lầm năm xưa".

Nói rồi, Khương Dừa dẫn bạn tới nha khoa của đệ tử mình là doanh nhân Bùi Thị Dung. Bùi Thị Dung từng đóng nhiều phim do Khương Dừa sản xuất và đồng hành cùng Khương Dừa trong nhiều hoạt động từ thiện, thăm hỏi nghệ sĩ nghèo.

Cô sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh, trong đó có một chuỗi nha khoa. Vì thế, cô còn tài trợ Khương Dừa làm nhiều gameshow, chương trình giải trí.

Ngoài ra, Bùi Thị Dung cũng có một kênh Youtube thu hút nhiều lượt theo dõi tên Dung Dăng Dung Dẻ. Cô thường gọi Khương Dừa là "sư phụ".

Sau một hồi thăm khám, Khương Dừa quyết định tài trợ bạn mình làm răng với số tiền lên đến 320 triệu. Anh chia sẻ, đây là hành động để chuộc lỗi năm xưa. Quá trình làm răng kéo dài 3 ngày. Hành động này của Khương Dừa khiến nhiều người trầm trồ và bất ngờ.