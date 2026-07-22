Tổng tư lệnh Ukraine sắp mãn nhiệm khoe thành tích giành lại 700 km² lãnh thổ

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine sắp mãn nhiệm Oleksandr Syrskyi cho biết, Ukraine đã giành lại được 700 km² lãnh thổ trong năm nay, đồng thời xác nhận ông sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo cao nhất của quân đội.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine sắp mãn nhiệm Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Pravda)

"Tôi đang bàn giao cho người kế nhiệm một đội quân không chỉ giữ vững thế phòng thủ mà còn đang trên thế tấn công”, ông Syrskyi nói trong một tuyên bố trên Telegram. “Dưới sự chỉ huy của tôi, lực lượng Ukraine đã giành lại 700 km 2 lãnh thổ trong năm nay. Cách đây hai năm, họ đã chiến đấu trong một chiến dịch phòng thủ khó khăn, nhưng giờ đây, họ đang ở thế tấn công”.

Ông Syrskyi nhắc đến những thành tích của mình, bao gồm việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkiv và chiến dịch ở tỉnh Kursk của Nga vào năm 2024.

“Ngoài ra, có một số chiến dịch chúng ta đã thực hiện trong những năm qua, mà tôi chưa được phép nói đến. Nhưng lịch sử sẽ kể lại câu chuyện của chúng”, ông Syrskyi nói.

Trước đó hôm 21/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ bãi nhiệm ông Syrskyi và thay thế ông bằng vị tướng trẻ tuổi Mykhailo Drapatyi.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, một người am hiểu công nghệ, bị cách chức trong một cuộc cải tổ chính phủ lớn hơn vào tuần trước, làm lộ rõ những bất đồng sâu sắc trong giới lãnh đạo quốc phòng Ukraine.

Phát biểu ngày 20/7, ông Syrskyi đã xin lỗi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và nói rằng ông không nhận ra có mâu thuẫn giữa hai người.

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã đề nghị ông Fedorov một “vị trí lãnh đạo xứng đáng”. Theo Pravda , một trong những vị trí mà ông Zelensky đề xuất là Phó Thủ tướng phụ trách công nghệ.