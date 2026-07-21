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Tổng thống Ukraine tìm người thay thế tổng tư lệnh quân đội để xoa dịu làn sóng biểu tình

Minh Hạnh
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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp một số chỉ huy quân sự hàng đầu để tìm cách xoa dịu sự bất mãn ngày càng gia tăng của người dân đối với giới lãnh đạo quốc phòng. Sự bất mãn này đã gây ra những cuộc biểu tình đường phố lớn nhất ở Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Tổng thống Ukraine tìm người thay thế tổng tư lệnh quân đội để xoa dịu làn sóng biểu tình - Ảnh 1.

Người biểu tình ở Kiev, ngày 18/7. (Ảnh: Reuters)

Hàng nghìn người ở Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine đã xuống đường trong nhiều ngày liên tiếp, bất chấp lệnh thiết quân luật, để phản đối việc cách chức nhà cải cách trẻ tuổi Mykhailo Fedorov khỏi chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và yêu cầu sa thải Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Oleksandr Syrskyi.

Các cuộc biểu tình cũng phơi bày những chia rẽ sâu sắc trong giới lãnh đạo quốc phòng về cách ngăn chặn bước tiến của Nga trên chiến trường, khi mà cục diện chiến trường dường như đang nghiêng về phía Kiev.

Ông Syrskyi (60 tuổi) đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ người dân, binh lính và các nghị sĩ vì tư duy chỉ huy lỗi thời và chiến thuật gây thương vong cao.

Theo Reuters , Tổng thống Zelensky đã lần lượt gặp các tướng quân đội, những người được các nhà phân tích chính trị xem là những ứng cử viên tiềm năng thay thế ông Syrskyi, để thảo luận về tình hình chiến trường khi giao tranh quyết liệt đang diễn ra dọc theo hơn 1.200 km tiền tuyến.

Trong đó có sáu tướng lĩnh nổi tiếng và được kính trọng nhất, bao gồm: Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Mykhailo Drapatyi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Volodymyr Horbatyuk - đại diện cho thế hệ sĩ quan trẻ của Ukraine, chỉ huy lực lượng tấn công đường không Oleh Apostol, các chỉ huy quân đoàn Andriy Biletsky, Ihor Obolenskyi và Denys Prokopenko.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov đã kêu gọi sự đoàn kết và kiềm chế sau các cuộc biểu tình, hứa hẹn một phản ứng mang tính xây dựng. Ông nói: "Ý kiến của công chúng đã được lắng nghe. Công việc đang được tiến hành. Kết quả sẽ được công bố sau”.

Một cuộc thăm dò của công ty nghiên cứu Gradus cho thấy, 61% người Ukraine được hỏi phản đối việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã nói chuyện "rất lâu" với ông Fedorov (35 tuổi) vào cuối tuần qua.

Một nguồn tin thân cận với ông Fedorov nói với Reuters rằng ông đã thảo luận về "các vai trò khác" với Tổng thống Zelensky, nhưng ông chỉ sẵn sàng trở lại làm Bộ trưởng Quốc phòng. Truyền thông Ukraine đưa tin, ông Fedorov đã được đề nghị các vai trò giám sát công nghệ và đổi mới quân sự.

Ông Dmytro Koziatynskyi, một cựu chiến binh và là một trong những người tổ chức các cuộc biểu tình, đã kêu gọi những người ủng hộ phát động một "cuộc biểu tình tổng thể, vô thời hạn" trừ khi ông Syrskyi bị cách chức và ông Fedorov được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Quốc phòng trước ngày 24/7.

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