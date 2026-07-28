Ngày 27/7, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng số lượng quân nhân trong lực lượng vũ trang nước này thêm 25.000 binh sĩ.

Binh sĩ quân đội Nga trong một cuộc tập trận.

Sắc lệnh cho phép tăng quân số của lực lượng vũ trang Nga lên 2.426.130 người. Số lượng quân nhân sẽ tăng thêm 25.000 binh sĩ, từ 1.510.000 lên 1.535.000.

Sắc lệnh mới này được công bố trên cổng thông tin chính thức về các văn bản pháp lý của Chính phủ Nga hôm 27/7. Văn bản này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8.

Văn bản nêu rõ, việc tăng số lượng có liên quan đến việc thành lập các đơn vị xây dựng quân sự trong lực lượng vũ trang Nga.

Sắc lệnh cũng quy định số lượng tối đa nhân viên Văn phòng Trung ương của Bộ Quốc phòng Nga là 13.400 người, không bao gồm lực lượng bảo vệ và các nhân viên phụ trợ khác. Trong số đó, 4.930 người là công chức nhà nước.

Cách đây hơn 1 tháng, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh mở rộng quân đội Nga.

Vào thời điểm đó, tổng quân số được phép phục vụ trong quân đội đã được tăng lên 2.399.130 người, mặc dù lý do của quyết định này không được giải thích.

Đây đã là lần thay đổi thứ ba về quy mô quân đội Nga trong vòng 6 tháng qua. Các sắc lệnh trước đó được ký vào tháng 3 và tháng 6/2026.

Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine, Tổng thống Putin đã tăng quy mô quân đội Nga lần thứ sáu.

Theo TASS



