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Tổng thống đắc cử Colombia mạnh tay cắt giảm mạng lưới ngoại giao, đóng cửa 14 đại sứ quán

Duy Nguyễn
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Tổng thống đắc cử Colombia Abelardo de la Espriella vào tối 26/7 (giờ địa phương) tuyên bố chính phủ của ông sẽ đóng cửa hơn chục đại sứ quán của nước này trên toàn cầu.

Trang Latin America Reports đưa tin, việc thu hẹp đáng kể sự hiện diện của Colombia ở nước ngoài sẽ bao gồm việc cắt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Nicaragua và Cuba, và thể hiện cam kết của ông De la Espriella về việc cắt giảm mạnh chi tiêu chính phủ.

“Chúng ta [Colombia] không thể duy trì một cơ cấu tốn kém như vậy mà lại không mang lại kết quả cụ thể nào cho đất nước”, ông De la Espriella nói trong một buổi phát sóng trên mạng xã hội.

Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa đại sứ quán bao gồm Algeria, Azerbaijan, Barbados, Cuba, Cộng hòa Séc, Ethiopia, Ghana, Haiti, Hungary, Malaysia, Nicaragua, Romania, Senegal và Nam Phi.

Ngoài Nicaragua và Cuba - hai quốc gia mà Tổng thống đắc cử Colombia cho biết sẽ không duy trì quan hệ ngoại giao, ông de la Espriella làm rõ rằng quyết định đóng cửa đại sứ quán không nên được hiểu là chấm dứt quan hệ ngoại giao.

Tổng thống đắc cử Colombia Abelardo de la Espriella (giữa) tuyên bố chính phủ của ông sẽ đóng cửa hơn chục đại sứ quán của nước này trên toàn cầu. Ảnh: Latin America Reports

Ngoài việc đóng cửa 14 đại sứ quán, ông De la Espriella cho biết về dự định đóng cửa thêm 15 lãnh sự quán, mặc dù ông không tiết lộ địa điểm cụ thể.

Tổng thống đắc cử Colombia - người dự kiến nhậm chức vào ngày 7/8 - cho biết việc tái cấu trúc ngoại giao có thể giúp Colombia tiết kiệm hàng tỷ peso mỗi năm.

“Mỗi peso chúng ta [Colombia] tiết kiệm được từ việc giảm bớt thủ tục hành chính là một peso chúng ta có thể đầu tư vào an ninh, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng và trên hết là cơ hội cho những người nghèo nhất”, ông De la Espriella nói.

Theo Latin America Reports, đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với chính sách đối ngoại của Tổng thống Colombia đương nhiệm Gustavo Petro - người đã khai trương 10 đại sứ quán mới.

Tổng thống đắc cử Colombia De la Espriella gọi quyết định này là giai đoạn đầu tiên của một cuộc xem xét lại toàn diện hơn về chiến lược đối ngoại của Colombia, sẽ tiếp tục trong suốt 100 ngày đầu tiên nhiệm kỳ tổng thống của ông.

“Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ quyết định xem liệu tất cả các đại sứ quán hiện còn tồn tại có tiếp tục hoạt động hay không. Chúng tôi sẽ tổ chức lại và hợp nhất chúng… dựa trên các tiêu chí về hiệu quả và luôn luôn vì lợi ích quốc gia”, ông nói.

Ông De la Espriella cũng tuyên bố sẽ chấm dứt kế hoạch mở đại sứ quán của Colombia tại Palestine. Tổng thống đắc cử Colombia trước đó đã ra tín hiệu sẽ tăng cường quan hệ giữa Colombia và Israel bằng cách mở đại sứ quán tại Jerusalem, một cam kết ông đã nhắc lại trong buổi phát sóng tối 26/7. Trước đó, Tổng thống đương nhiệm Petro đã đóng cửa đại sứ quán Colombia tại Jerusalem và cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Colombia cũng sẽ mở một đại sứ quán mới tại Nigeria, điều mà ông De la Espriella cho biết sẽ giúp tăng hiệu quả hoạt động của Colombia tại châu Phi.

Ông De la Espriella lập luận ủng hộ việc củng cố vai trò đại diện của Colombia ở các khu vực khác trên thế giới. Ví dụ, Bogota có đại sứ quán tại Pháp và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) có trụ sở tại Pháp; trong khi ở Rome, Colombia có đại diện tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hợp Quốc cũng như đại sứ quán riêng của mình.

“Điều đó thật vô lý. Từ nay trở đi, một đại sứ duy nhất sẽ đảm nhiệm và thực hiện tất cả các vai trò đại diện đó tại cùng một quốc gia”, ông De la Espriella nói.

Tổng thống đắc cử Colombia nói thêm rằng chính phủ cần "nỗ lực hết sức" để đảm bảo rằng trong tương lai gần, tất cả các thủ tục lãnh sự có thể được thực hiện trực tuyến.

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