Đánh bom trước thềm bầu cử Tổng thống Colombia, hàng chục người thương vong

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương khi một thiết bị nổ phát nổ trên xe buýt chở khách tại khu vực Tây Nam Colombia. Theo giới chức địa phương, vụ nổ xảy ra ngày 25/4 khi chiếc xe buýt đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc Liên Mỹ (Panamerican Highway), đoạn qua đô thị Cajibio, thuộc tỉnh Cauca. Thống đốc khu vực, ông Octavio Guzmán, cho biết thiết bị nổ đã được kích hoạt ngay khi phương tiện đang di chuyển.

Bà Carolina Camargo, Giám đốc Sở Y tế Cauca, thông tin trong số những người bị thương có 5 trẻ em. Các nạn nhân đã được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Phát biểu tại họp báo, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Colombia, Tướng Hugo López, nhận định đây là một "hành động khủng bố" và quy trách nhiệm cho mạng lưới của đối tượng có biệt danh "Iván Mordisco" - một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất tại Colombia - cùng với phe Jaime Martínez.

Hai nhóm này là các lực lượng ly khai từ tổ chức vũ trang Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) - vốn đã giải thể sau khi ký thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Colombia năm 2016, nhưng một số thành viên không chấp nhận thỏa thuận và tiếp tục hoạt động vũ trang.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, gọi đây là hành vi của "những kẻ khủng bố, phát xít và buôn bán ma túy", đồng thời nhấn mạnh nhiều nạn nhân là người bản địa.

Vụ nổ là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và lực lượng chức năng tại khu vực Tây Nam Colombia trong những ngày gần đây. Theo quân đội, chỉ trong hai ngày đã xảy ra ít nhất 26 vụ việc bạo lực, chủ yếu ảnh hưởng đến dân thường.

Các vụ việc bao gồm nổ súng vào đồn cảnh sát tại khu vực nông thôn Jamundi, cũng như tấn công cơ sở radar hàng không dân dụng tại El Tambo. Lực lượng chức năng đã kịp thời vô hiệu hóa 3 thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ trong ngày 25/4, không ghi nhận thương vong.

Trước đó một ngày, hai phương tiện gài chất nổ đã phát nổ gần các đơn vị quân đội tại Cali và Palmira, gây thiệt hại về tài sản.

Tình hình an ninh xấu đi đã buộc Chính phủ Colombia triển khai các biện pháp khẩn cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sánchez cùng các quan chức cấp cao và lãnh đạo địa phương đã nhóm họp tại Palmira để đánh giá tình hình ngay khi vụ nổ xảy ra.

Ông Sánchez khẳng định: "Những đối tượng này tìm cách gieo rắc nỗi sợ hãi, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả bằng các biện pháp kiên quyết."

Thống đốc vùng Valle del Cauca, bà Francisca Toro, kêu gọi chính phủ trung ương hỗ trợ khẩn cấp, bao gồm tăng cường lực lượng an ninh, đẩy mạnh hoạt động tình báo và triển khai các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát tình hình.

Theo giới chức, các tỉnh Cauca và Valle del Cauca là địa bàn chiến lược, nơi các nhóm vũ trang bất hợp pháp cạnh tranh kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy ra cảng Buenaventura - cửa ngõ quan trọng để trung chuyển ma túy sang Trung Mỹ và châu Âu.

Chính phủ Colombia đã treo thưởng hơn 1 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ đối tượng "Marlon" - được cho là thủ lĩnh của một nhóm vũ trang ly khai tại khu vực. Trước đó, chính quyền địa phương cũng treo thưởng hơn 14.000 USD để truy tìm các đối tượng liên quan đến các vụ tấn công tại Cali và Palmira.



