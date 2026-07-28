Ông Putin hé lộ tiến triển mới của tên lửa siêu thanh Zircon: Chuyên gia nhận định đối phương "chỉ còn vài giây để phản ứng"

"Không có nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu những vũ khí như vậy. Và chúng ta [Nga] không chỉ có mà còn đang cải tiến và sẽ tiếp tục làm như vậy", ông Putin nói.

Tờ Izvestia (Nga) đưa tin, vào ngày 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những kết quả triển khai mới nhất của tên lửa siêu thanh Zircon cho thấy độ chính xác của nó đã được cải thiện.

"Các phương tiện hủy diệt và bảo vệ mới đang xuất hiện trên các tàu chiến lớn. Một quả Zircon thôi cũng đã đáng giá rất nhiều. Người ta cũng đang nghiên cứu về độ chính xác của nó. Kết quả triển khai mới nhất cho thấy độ chính xác ngày càng cao. Tên lửa siêu thanh cũng vậy. Trên thế giới chỉ có một vài quốc gia sở hữu loại vũ khí này", người đứng đầu nhà nước Nga phát biểu trong cuộc trò chuyện với các thủy thủ tại St. Petersburg nhân Ngày Hải quân Nga.

Theo Tổng thống Putin, không nhiều quốc gia sở hữu những loại vũ khí như vậy, nhưng Nga đang cải tiến chúng và dự định sẽ tiếp tục công việc này.

"Không có nhiều quốc gia trên thế giới sở hữu những vũ khí như vậy. Và chúng ta [Nga] không chỉ có mà còn đang cải tiến và sẽ tiếp tục làm như vậy", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết thêm, nước này sẽ tiếp tục phát triển công nghệ siêu thanh để tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bộ Tổng tư lệnh Hải quân Nga để gặp gỡ các thủy thủ nhân Ngày Hải quân Nga tại Saint Petersburg, Nga, vào ngày 26/7/2026. Ảnh: Reuters

Theo bài viết của nhà phân tích quân sự Drago Bosnik trên cổng thông tin InfoBRICS hồi tháng 1/2026, tên lửa hành trình siêu thanh Zircon đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ các chuyên gia phương Tây.

Theo ông, đối phương chỉ có vài giây để phản ứng, điều này khiến cho việc tên lửa tiếp cận mục tiêu trở nên gần như gây chết người.

"Lực lượng đối phương chỉ có vài giây để phản ứng, điều đó có nghĩa là một quả Zircon đang lao tới thực sự là án tử hình", Bosnik nhận xét.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng năng lực của tên lửa Zircon đang gây lo ngại ở phương Tây.

Trước đó, Izvestia đưa tin, vào ngày 22/12/2025, có thông tin cho rằng Anh có thể mất đi lợi thế lâu nay ở Đại Tây Dương do năng lực hải quân ngày càng tăng của Nga.

Theo Đô đốc Gwyn Jenkins - Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh, Nga đang tích cực hoạt động ở Đại Tây Dương, gia tăng các cuộc tấn công vào vùng biển Anh lên 30% trong vòng hai năm qua. Điều đáng lo ngại đặc biệt là các tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon, có khả năng đe dọa ngay cả các nhóm tàu sân bay được bảo vệ tốt.

Tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon của Nga được Moscow quảng bá là có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 9 (tương đương khoảng 11.000 đến 11.113 km/h, gấp 9 lần vận tốc âm thanh) với tầm bắn khoảng 1.000 km. Ảnh: The Standard

Trang United24Media (Ukraine) đưa tin, tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon của Nga được Moscow quảng bá là có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 9 (tương đương khoảng 11.000 đến 11.113 km/h, gấp 9 lần vận tốc âm thanh) với tầm bắn khoảng 1.000 km. Ban đầu được phát triển như một loại vũ khí chống hạm, loại vũ khí này cũng đã được sử dụng trong các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Phân tích các mảnh vỡ tên lửa Zircon thu hồi được và các đường bay quan sát được cho thấy tên lửa này có thể đi theo quỹ đạo gần như đạn đạo trong giai đoạn cuối thay vì duy trì khả năng cơ động siêu thanh liên tục trong suốt chuyến bay.

Ukraine đã báo cáo về số lượng các vụ phóng tên lửa Zircon ngày càng tăng của Nga trong năm 2026. Ước tính của quân đội Ukraine được trích dẫn trong các báo cáo trước đó cho thấy Nga có kế hoạch sản xuất khoảng 30 tên lửa Zircon trong năm nay, trong khi lực lượng Nga đã phóng 20 tên lửa loại này vào giữa tháng 7.



