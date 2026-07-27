Sau đợt bán tháo vàng lớn nhất 1/4 thế kỷ, Nga lại 'mở kho' kim cương khổng lồ: Chuyện gì đang xảy ra?

Phiên đấu giá sẽ chia các viên kim cương thành từng lô riêng biệt. Người thắng đấu giá sẽ có quyền ký kết thỏa thuận mua bán các viên đá quý.

Trang United24Media đưa tin, sau khi sử dụng nguồn dự trữ vàng để hỗ trợ ngân sách nhà nước đang eo hẹp, Nga hiện đang mở kho kim cương của mình, đưa những viên đá quý lớn từ kho dự trữ quốc gia ra đấu giá khi chi tiêu quân sự tiếp tục leo thang.

Bộ Tài chính Nga vừa thông báo sẽ tổ chức một cuộc đấu giá trong nước công khai tại Moscow vào ngày 9/9 đối với các viên kim cương tự nhiên nặng từ 10,8 carat (2,16 gram) trở lên.

Những viên đá quý này đến từ Quỹ Nhà nước về Kim loại quý và Đá quý của Nga, thường được gọi là Gokhran. Một cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Nga sẽ đóng vai trò là người bán.

Phiên đấu giá sẽ chia các viên kim cương thành từng lô riêng biệt. Người thắng đấu giá sẽ có quyền ký kết thỏa thuận mua bán các viên đá quý.

Những người mua tiềm năng trước tiên phải ký thỏa thuận đặt cọc và nộp 200.000 rúp (tương đương 2.580 USD) để tham gia.

Bộ Tài chính Nga vừa thông báo sẽ tổ chức một cuộc đấu giá trong nước công khai tại Moscow vào ngày 9/9 đối với các viên kim cương tự nhiên nặng từ 10,8 carat (2,16 gram) trở lên. Ảnh: Sky News

Theo United24Media, thông báo trên được đưa ra sau khi Nga đẩy nhanh việc bán vàng từ kho dự trữ của mình. Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm lượng vàng đang nắm giữ trong sáu tháng liên tiếp trong nửa đầu năm 2026 khi Moscow tìm kiếm các tài sản thanh khoản vẫn có thể tiếp cận được bất chấp việc bị đóng băng phần lớn dự trữ ngoại tệ ở nước ngoài.

Cuộc đấu giá sắp diễn ra cho thấy chính phủ Nga đang hướng đến những mục tiêu ngoài vàng và ngày càng nhiều hơn là các tài sản có giá trị khác do nhà nước nắm giữ để tìm kiếm thêm nguồn tài chính trong bối cảnh áp lực ngân sách ngày càng gia tăng và chi tiêu quân sự liên tục.

Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Nga công bố, tính đến đầu tháng 7, dự trữ vàng của nước này đạt 73,4 triệu ounce, tương đương 2.282 tấn, giảm 1,4 triệu ounce, hay 43,5 tấn so với đầu năm.

United24Media nhận định đây là mức giảm lớn nhất trong vòng sáu tháng được ghi nhận trong ít nhất 1/4 thế kỷ.

Các đợt bán tài sản dự trữ diễn ra trong bối cảnh thâm hụt ngân sách liên bang của Nga tiến gần đến mức 6 nghìn tỷ rúp (hơn 76 tỷ USD) trong nửa đầu năm.

Theo trang web của Ngân hàng Trung ương Nga, giá trị tài sản nắm giữ của ngân hàng này ước tính vào khoảng 299 tỷ USD. Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã ngăn cản Ngân hàng Trung ương Nga bán vàng trên thị trường nước ngoài.

Chuyên trang về thị trường khoáng sản mining.com đưa tin, trong nửa đầu năm nay, giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục, vượt quá 5.500 USD/ounce vào tháng 1/2026 trước khi giảm xuống dưới 4.000 USD vào cuối tháng 6.

Nhà phân tích Vladimir Chernov tại công ty môi giới chứng khoán số Freedom Finance Global (Kazakhstan) cho biết: “Phần lớn kim loại quý này có thể đã được bán cho các ngân hàng Nga thông qua cả thị trường giao dịch chính thức và thị trường giao dịch phi tập trung.”