Tổng thống Pháp: Thổ Nhĩ Kỳ đang chơi “một trò chơi nguy hiểm” ở Libya

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Tunisia Kais Saied đang ở thăm Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, ông đã có cơ hội để nói rõ điều này với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, đồng thời cảnh báo Pháp sẽ không “tha thứ” cho những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Pháp cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận về tình hình Libya, trong đó có tập trung vào vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc xung đột này.

Nhận định về cảnh báo can thiệp quân sự của Ai Cập vào Libya, Tổng thống Pháp cũng cho rằng, Ai Cập có lý do để hành động như vậy, khi biên giới của họ trở nên không an toàn.

Hiện Pháp được cho là quốc gia ủng hộ về mặt chính trị đối với chính quyền miền Đông Libya của Tướng Khalifa Haftar – vốn đang được Nga, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ủng hộ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại hậu thuận mạnh chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya tại thủ đô Tripoli, được Liên Hợp Quốc công nhận.