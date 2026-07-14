Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thông báo chính thức tới Quốc hội, rằng các hành động thù địch chống lại Iran đã được nối lại vào ngày 7/7. Bức thư này được Nhà Trắng coi là mở ra khoảng thời gian 60 ngày mới để sử dụng quân đội mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã chỉ đạo hành động quân sự phù hợp với trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ người dân Mỹ và an ninh quốc gia cũng như các lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ”, ông Trump nêu trong bức thư đề ngày 10/7, mà Reuters đã tiếp cận được vào ngày 13/7.

Bức thư nêu rõ các hành động của Tổng thống Trump, bao gồm việc ra lệnh ngừng bắn hai tuần vào ngày 7/4, sau đó gia hạn, và những nỗ lực của chính quyền ông nhằm đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Bức thư cũng đề cập đến bản ghi nhớ mà ông Trump đã ký với Iran vào ngày 17/6, nói rằng Iran đã vi phạm nó bằng cách tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, buộc ông phải ra lệnh nối lại tấn công Iran.

Khi xung đột leo thang, vào ngày 13/7, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa vận chuyển hàng hóa của Iran ở Vịnh Ba Tư và đảm bảo eo biển Hormuz vẫn mở.

Hiến pháp Mỹ quy định chỉ Quốc hội, chứ không phải tổng thống, mới có quyền tuyên chiến. Tuy nhiên, các tổng thống Mỹ từ lâu đã khẳng định quyền ra lệnh tiến hành các cuộc xung đột quân sự ngắn hạn để bảo vệ an ninh quốc gia, mà không cần sự chấp thuận của các nhà nghị sĩ.

Đạo luật Quyền lực Chiến tranh yêu cầu tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu các hành động thù địch, và quy định rằng các hành động quân sự bắt đầu mà không có sự chấp thuận của Quốc hội phải chấm dứt trong vòng 60 ngày.

Cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều đã thông qua một nghị quyết vào tháng 6, yêu cầu Tổng thống Trump rút quân khỏi các cuộc xung đột với Iran, bất chấp việc đảng Cộng hòa của ông chiếm đa số sít sao ở cả hai viện.

Các cuộc bỏ phiếu phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.

Mới đây, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện - Chuck Schumer - đã chỉ trích các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, nói rằng ông Trump “phải tuân thủ” kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện và Thượng viện “để rút quân đội của chúng ta khỏi vùng nguy hiểm và chấm dứt cuộc chiến này ngay bây giờ”.

Thượng nghị sĩ Adam Schiff, cũng là một thành viên đảng Dân chủ, cho biết những sự kiện gần đây “chứng minh vì sao Quốc hội phải tái khẳng định quyền lực chiến tranh của mình”.

“Chúng ta đã được hứa hẹn rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong nhiều tháng. Và giờ đây, chỉ trong vài ngày, chúng ta đã chuyển từ một thỏa thuận tồi tệ giữa Mỹ và Iran sang nhiều cuộc tấn công hơn, một cuộc phong tỏa khác và thêm nhiều bất ổn sẽ chỉ đẩy giá cả lên cao hơn”, ông Schiff nói trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Joe Morelle của Mỹ nhận định, rằng các cuộc tấn công mới của Tổng thống Trump vào Iran thể hiện “một sự leo thang khác” trong “cuộc chiến tranh trái phép” của ông.