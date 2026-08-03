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"Tôi mang bầu, anh Đàm Vĩnh Hưng sang chơi ngạc nhiên lắm"

Tùng Ninh
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"Khi tôi mang bầu lần đầu, anh Đàm Vĩnh Hưng sang nhà tôi chơi ngạc nhiên lắm, không tin vì tướng đàn ông như tôi mà lại có bụng bầu" – Hồng Ngọc nói.

Mới đây, ca sĩ Hồng Ngọc đã chia sẻ khoảnh khắc cô đi biển cùng chồng là bầu show quyền lực Tâm Nguyễn tại Mexico. Trong ảnh, hai vợ chồng đứng bên nhau vô cùng tình cảm.

- Ảnh 1.

Hồng Ngọc và chồng

Hồng Ngọc chia sẻ lời nguyện ước của mình với ông xã: "Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau, đuợc gắn bó không xa rời nhau". Chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hồng Ngọc nên duyên với bạn đời là bầu show, doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn. Họ gặp nhau năm 2004 khi Hồng Ngọc sang Mỹ biểu diễn tại một chương trình Thomas Tâm Nguyễn thực hiện. Trong quá trình làm việc chung, cả hai dần cảm mến và quyết định kết hôn sau 2 năm hẹn hò.

Ngoài tình yêu, vợ chồng Hồng Ngọc đồng hành trong công việc, chăm sóc nhau, cùng vượt qua biến cố về sức khỏe. Sau khi về chung một nhà, Thomas Tâm Nguyễn chuyên tâm làm bầu show thay vì điều hành một club ở Mỹ bởi anh sợ môi trường làm việc cũ dễ ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

Ban đầu, Thomas Tâm Nguyễn chỉ nhận show cho vợ, sau đó lập công ty giải trí riêng. Cả hai cùng chèo lái công việc từ lúc chưa ổn định đến khi trở thành đơn vị tổ chức các show có tên tuổi tại Mỹ dành cho cộng đồng người Việt.

Năm 2016, Thomas Tâm thực hiện liveshow My Love cho vợ tại Mỹ, đánh dấu sự trở lại của cô sau khi sinh con thứ ba. Theo ca sĩ, chồng cô quán xuyến mọi việc nhà như chi trả hóa đơn, quản lý chi tiêu trong gia đình để vợ được thoải mái ca hát.

- Ảnh 2.

Việc Hồng Ngọc lấy chồng, sinh con từng khiến khán giả và đồng nghiệp bất ngờ. Nữ ca sĩ tiết lộ: "Lúc tôi mới qua Mỹ, anh Bằng Kiều có hỏi tôi: Dạo này mày còn đi tụ tập cà phê, shopping không Ngọc. Tôi bảo không, chỉ ở nhà với con. Anh Bằng Kiều thốt lên: "Thế cuộc đời mày chán thế hả? Chỉ ở nhà ôm con thôi à?".

Tôi bảo anh Bằng Kiều rằng tôi không thấy chán. Không chỉ anh Kiều, mọi người không ai tin rằng tôi có thể thay đổi được như vậy.

Khi tôi mang bầu lần đầu, anh Đàm Vĩnh Hưng sang nhà tôi chơi ngạc nhiên lắm, không tin vì tướng đàn ông như tôi mà lại có bụng bầu, rồi còn nấu cơm, làm việc nhà. Anh Hưng thốt lên: "Anh không tin". Không ai nghĩ một người tướng đàn ông như tôi lại mang bầu, sinh con, làm nội trợ như những phụ nữ khác".

"Hoài Linh không dám nhìn vào mắt tôi"
Tags

Hồng Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng

sao Việt

chồng hồng ngọc

Bằng Kiều

Hải ngoại

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