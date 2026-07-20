Vua hài đất Bắc từng chịu căm phẫn, uất ức

"Hai hàng nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng vì nghĩ tới cảnh đó" – Xuân Hinh nói.

Vừa qua, tại kênh VTV Talk, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Anh nói: "Tôi sinh ra là con trưởng trong gia đình nghèo nên vất vả từ bé. Từ năm 13 tuổi tôi đã phải bôn ba buôn bán rồi. Cuộc đời tôi cũng có nhiều thăng trầm, cay đắng, uất ức, căm phẫn, cơ cực… nhưng chưa bao giờ tôi muốn nói những câu chuyện đó ra với anh em trong gia đình để mọi người phải suy nghĩ, buồn về tôi.

Xuân Hinh

Tôi không sinh ra trong gia đình có truyền thống văn hóa nghệ thuật. Bố tôi làm giáo viên, còn mẹ tôi cũng làm ruộng thôi. Được cái bố tôi hát được quan họ, hát được nhiều thứ nhạc.

Về tính cách thì tôi giống bố nhưng tôi không đẹp bằng bố. Bố tôi rất cao ráo, đẹp trai. Mẹ tôi lại hiền lành.

Tôi thương bố thương mẹ lắm nên mọi khó khăn tôi đều không kể ra. Đến bây giờ bố mẹ tôi mất hết rồi tôi mới kể.

Gia đình tôi có 7 anh chị em. Tôi là con cả nên phải gánh vác, lo nhiều việc cho gia đình. Tôi phải dậy sớm lo phụ bố mẹ từ 3, 4 giờ sáng.

Từ năm 13 tuổi tôi đã phải vừa đi học vừa lo đỡ đần bố mẹ. Kể cả đi học tôi cũng chưa lấy một đồng nào của nhà. Tôi còn đi buôn bán.

Tới năm 16 tuổi, tôi được tuyển vào Đoàn Quan họ. Tôi còn nhớ lúc tôi nhập học, mẹ tôi thương, chạy ra bến xe cho tôi 20 đồng. Tôi nhìn 20 đồng đó lại nhớ cảnh mẹ phải gánh bèo cái 3km lên một cái chợ núi để bán, bán tới 4 – 5 gánh bèo như thế mới được 20 đồng.

Hai hàng nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng vì nghĩ tới cảnh đó. Từ lúc đó trở đi, tôi không dám lấy tiền của mẹ nữa, phải tự kiếm tiền mà sống".

Từ những năm tháng khó khăn, cơ cực đó, Xuân Hinh dần trưởng thành và bước chân vào nghiệp diễn. Ngay từ khi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh, Xuân Hinh đã thể hiện năng lực xuất sắc và sau khi ra trường được giữ lại để giảng dạy nhưng anh từ chối vì muốn tự do bay nhảy, đứng trên sân khấu.

Năm 1988 đánh dấu thành công đầu tiên của Xuân Hinh khi tham gia diễn tiết mục nổi tiếng hề Cu Sứt trong Festival Cười, biểu diễn gần 2 tháng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, được khán giả nồng nhiệt khen ngợi.

Từ thành công đó, Xuân Hinh tiếp tục dấn thân vào sân khấu chèo, hài kịch và gặt hái nhiều thành tích vang dội. Đặc biệt, Xuân Hinh là một trong số ít nghệ sĩ miền Bắc thành công về mặt băng đĩa. Vào cuối thập niên 90, đầu 2000, Xuân Hinh được mệnh danh là "ông vua băng đĩa" vì các băng hài của anh bán rất chạy. Thời điểm ấy, hầu như nhà nào cũng mua băng đĩa Xuân Hinh về xem.

Xuân Hinh nổi tiếng khắp cả nước và được mệnh danh là Vua hài đất Bắc.