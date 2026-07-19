Mỹ nhân hải ngoại hóa điên, ngày càng tiều tụy, ngồi lê bên vỉa hè

"Tôi đi vút qua rồi thấy ngờ ngợ mới lái xe vòng lại thì đúng là Kim Ngân thật. Để tôi lại hỏi thăm Kim Ngân chứ tôi lo cho chị ấy quá" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đang đi trên đường thì bất ngờ gặp ca sĩ Kim Ngân đang ngồi lê lết ở vỉa hè.

Kim Ngân ngồi vỉa hè

Thúy Nga vô cùng sốc khi thấy Kim Ngân ngày càng già và tiều tụy hơn rất nhiều so với trước đây, ăn mặc cũng luộm thuộm hơn và còn dắt theo một xe đẩy chứa đầy đồ đạc.

Đặc biệt, Kim Ngân không còn để tóc dài như trước mà cắt hẳn thành tóc ngắn như đàn ông, mái tóc cũng bạc trắng.

Thúy Nga thốt lên: "Trời ơi, Kim Ngân đây sao? Ai cắt tóc cho Kim Ngân mà lại thành thế này? Sao lại để cho người ta cắt tóc như vậy? Bữa nay Kim Ngân lại ngủ ngoài đường rồi sao? Tình hình là Kim Ngân lại đi lang thang lại rồi. Để tôi đỗ xe bên kia đường rồi qua cho Kim Ngân ít tiền.

Tình hình là tôi đang đưa một người chị đi bấm huyệt thì gặp Kim Ngân lang thang trên đường. Tôi nhìn mà không tin vào mắt mình nữa. Lúc nãy tôi đi với Hiếu Hiền đã nhìn thoáng qua nhưng không nghĩ đó là Kim Ngân vì cắt tóc như đàn ông.

Tôi đi vút qua rồi thấy ngờ ngợ mới lái xe vòng lại thì đúng là Kim Ngân thật. Để tôi lại hỏi thăm Kim Ngân chứ tôi lo cho chị ấy quá. Bữa nọ tôi có hỏi thì chị ấy bảo đang ở nhà của nhà nước rồi, giờ lại đi lang thang rồi. Đúng là tính cách của Kim Ngân, chỉ thích đi lang thang thôi".

Kim Ngân bệnh tình ngày càng nặng, gần như không nhớ được gì. Khi Thúy Nga hỏi han tình hình, Kim Ngân chỉ nói lung tung những điều không ai hiểu.

Tuy nhiên, cô vẫn nhớ tên danh ca Ngọc Lan và gọi tên bà. Thúy Nga phải xót xa nhận định: "Bữa nay Kim Ngân bệnh nặng lắm rồi. Tôi thấy Kim Ngân xách cái xe này là biết đi lang thang ngoài đường lại rồi. Chỉ mùa đông lạnh Kim Ngân mới chịu vào phòng ngủ còn mùa hè là cứ thích ngủ ngoài đường".

Kim Ngân ngày xưa

Từng là biểu tượng nhan sắc và giọng ca ăn khách bậc nhất tại hải ngoại vào thập niên 1980, ca sĩ Kim Ngân đã phải trải qua bước ngoặt nghiệt ngã sau hàng loạt biến cố lớn của cuộc đời. Những chấn thương tâm lý dồn dập sau cuộc ly hôn mất quyền nuôi con, cùng cú sốc nặng nề khi chứng kiến một vụ nổ súng đẫm máu tại Canada vào đầu những năm 2000 đã khiến tinh thần cô suy sụp hoàn toàn, dẫn đến chứng rối loạn trí não và mất dần nhận thức.

Hiện tại ở tuổi ngoài 60, dù nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình, đồng nghiệp và các mạnh thường quân, cô vẫn từ chối sống cố định một nơi. Mỹ nhân rực rỡ thuở nào giờ đây vẫn chọn cuộc sống vô gia cư, ngày ngày lặng lẽ lang thang qua khắp các góc phố của người Việt tại California trong trạng thái lúc nhớ lúc quên.