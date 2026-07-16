Tối 14/7, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 1 máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cất cánh

Máy bay này có gì mà đặc biệt hơn những máy bay khác?

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 20h30 tối 14/7, trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN-8614 của Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, đưa Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Sơn Ca làm nhiệm vụ.

Cụ thể, nhiệm vụ đặc biệt tại đảo Sơn Ca, thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa lần này không chở hàng hóa hay nhân sự. Máy bay trực thăng được điều động để khẩn cấp đưa một người lao động gặp nạn về Bệnh viện Quân y 175 tại TP.HCM.

Theo Báo Quân đội nhân dân, bệnh nhân là ông Phan Văn Mạnh, sinh năm 1985, quê tại Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Khoảng 10h30 ngày 14/7, ông Mạnh gặp tai nạn lao động khi đang làm việc tại khu vực đảo Sơn Ca và được đưa vào bệnh xá trên đảo để cấp cứu ban đầu.

Sau khi thăm khám, lực lượng quân y nhận định tình trạng của bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị tại bệnh xá, cần nhanh chóng chuyển về đất liền để tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu. Các nguồn chính thức hiện chưa công bố cụ thể loại chấn thương cũng như tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau tai nạn.

Đây là ca cấp cứu tối khẩn cấp được triển khai ngay nhằm tận dụng “thời gian vàng” để can thiệp, điều trị chuyên sâu (Ảnh VOV)

Lịch trình chính xác là: Trực thăng cất cánh từ sân bay Vũng Tàu, đến sân bay Tân Sơn Nhất đón tổ cấp cứu chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 175, sau đó tiếp tục bay ra đảo Sơn Ca. Tại đây, các bác sĩ phối hợp với lực lượng quân y trên đảo kiểm tra, ổn định tình trạng bệnh nhân trước khi đưa người này lên trực thăng.

Theo Cổng thông tin điện tử Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, sau nhiều giờ bay xuyên đêm trên biển, lúc 7h40 ngày 15/7, trực thăng đã hạ cánh an toàn xuống sân đỗ trên nóc Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân lập tức được đưa vào khu vực cấp cứu để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Chuyến bay phải thực hiện hành trình dài, cất và hạ cánh tại nhiều điểm trong điều kiện thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Trong suốt quá trình di chuyển, ê-kíp y tế liên tục theo dõi các chỉ số sinh tồn, bảo đảm tình trạng bệnh nhân ổn định cho đến khi về tới bệnh viện.

Sáng 15/7, trực thăng đã hạ cánh an toàn, đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 sau hành trình bay xuyên đêm.

Những chuyến trực thăng chở bệnh nhân đảo xa có hiếm?

Dù luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện, việc sử dụng trực thăng đưa bệnh nhân từ các đảo xa về bệnh viện lớn không phải tình huống chưa từng có. Đây là nhiệm vụ cấp cứu chuyên biệt được Binh đoàn 18 và Bệnh viện Quân y 175 duy trì trong nhiều năm nhằm bảo đảm công tác y tế tại đặc khu Trường Sa và khu vực biển, đảo phía Nam.

Theo số liệu được Bệnh viện Quân y 175 công bố tại chương trình tập huấn năm 2025, kể từ khi Tổ cấp cứu đường không được thành lập vào năm 2018, đơn vị đã thực hiện 103 chuyến bay, vận chuyển an toàn 124 bệnh nhân.

Chỉ trong năm 2026, nhiều chuyến bay tương tự cũng đã được thực hiện. Rạng sáng 30/1, trực thăng EC225 đưa một bệnh nhân bị viêm ruột thừa, có diễn biến phức tạp, từ đặc khu Trường Sa về đất liền. Đầu tháng 5, một chuyến bay khác tiếp nhận cùng lúc hai bệnh nhân nặng từ đảo Trường Sa Lớn. Đến giữa tháng 5, trực thăng của Binh đoàn 18 tiếp tục đưa hai bệnh nhân từ đặc khu Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175.

Đây không phải hình thức chuyển viện thông thường, mà chỉ được triển khai khi người bệnh cần điều trị khẩn cấp, trong khi việc di chuyển bằng tàu biển mất nhiều thời gian hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Ảnh VTV

Vì sao mỗi chuyến bay là nhiệm vụ đặc biệt?

Các đảo thuộc Trường Sa nằm cách đất liền hàng trăm hải lý. Thời tiết trên biển thường xuyên thay đổi, trong khi những chuyến cấp cứu có thể phải thực hiện vào ban đêm, trong điều kiện mưa, gió mạnh hoặc tầm nhìn hạn chế.

Trước khi trực thăng được điều động, bệnh nhân thường được cấp cứu, ổn định ban đầu tại bệnh xá trên đảo, sau đó hội chẩn với bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thông qua hệ thống y tế từ xa. Các lực lượng phải đánh giá tình trạng người bệnh, chuẩn bị trang thiết bị hồi sức, lựa chọn ê-kíp chuyên khoa và xây dựng phương án bay phù hợp.

Không gian trong khoang trực thăng hạn chế, độ rung và tiếng ồn lớn cũng khiến việc theo dõi, chăm sóc bệnh nhân khó khăn hơn nhiều so với trên xe cứu thương. Với một số trường hợp nguy kịch, tổ cấp cứu phải duy trì thở máy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch hoặc xử trí những tình huống bất thường ngay trong quá trình bay.

Ảnh Báo Chính phủ

Việc trực thăng có thể hạ cánh trực tiếp trên nóc Bệnh viện Quân y 175 còn giúp bệnh nhân không phải trải qua thêm một chặng di chuyển bằng xe từ sân bay về bệnh viện. Nhờ đó, thời gian tiếp cận khu cấp cứu và các phương pháp điều trị chuyên sâu được rút ngắn đáng kể.