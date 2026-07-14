Nhiều ngày trước, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ của Vietnam Airlines hạ cánh

Máy bay này của Vietnam Airlines có gì khác lạ?

Theo Vietnam Airlines, lúc 23h25 ngày 10/7, chuyến bay VN69 chính thức đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đưa đoàn cứu hộ gồm 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 10 chó nghiệp vụ từ Venezuela trở về Việt Nam an toàn.

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350, cất cánh từ sân bay quốc tế Simón Bolívar ở Caracas lúc 13h30 ngày 9/7 theo giờ địa phương. Sau khi dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle của Pháp, máy bay tiếp tục hành trình về Hà Nội. Tổng quãng đường khứ hồi giữa Việt Nam và Venezuela dài hơn 31.000km.

Vì thế, chữ “lạ” ở đây không dùng để nói về ngoại hình chiếc máy bay. VN69 khác với các chuyến bay thương mại thường lệ bởi được tổ chức để phục vụ một nhiệm vụ nhân đạo cấp quốc gia. Những người có mặt trong khoang hành khách là lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cùng đội chó nghiệp vụ vừa trải qua 12 ngày đêm tại vùng động đất.

Ảnh Vietnam Airlines

Trước đó, chuyến bay đưa đoàn sang Venezuela cũng được thực hiện bằng Airbus A350. Vietnam Airlines phải bố trí lực lượng chuyên môn và tính toán riêng việc vận chuyển con người, chó nghiệp vụ, thiết bị tìm kiếm cứu nạn cùng hàng hóa trên hành trình xuyên lục địa.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, sau các nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

12 ngày đêm giữa những tòa nhà đổ sập

Sau trận động đất kép xảy ra ngày 24/6, đoàn Việt Nam được triển khai tại nhiều hiện trường, trong đó có Playa Grande thuộc bang La Guaira – một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, đây được đánh giá là nhiệm vụ “khó khăn và nguy hiểm nhất” trong ba đợt cứu trợ động đất ở nước ngoài của lực lượng Việt Nam. Nguyên nhân là số lượng công trình cao tầng đổ sập lớn, thời tiết nắng nóng, rung chấn tiếp diễn và nguy cơ các kết cấu còn lại sập xuống bất cứ lúc nào.

Tại một số hiện trường, không khí ô nhiễm nặng khiến thành viên đoàn dù đeo nhiều lớp khẩu trang cũng chỉ có thể làm việc khoảng 10-15 phút trước khi phải ra ngoài đổi ca. Trong khi chó nghiệp vụ rà tìm dấu hiệu nạn nhân, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị chuyên dụng để khoanh vùng, mở đường tiếp cận và đưa người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Ảnh Báo Chính phủ

Báo cáo tại lễ tuyên dương đoàn công tác cho biết, lực lượng Việt Nam đã phối hợp tìm kiếm, bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định thêm 46 vị trí để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục xử lý.

Song song với công tác tìm kiếm, đoàn đã trao 5,6 tấn hàng viện trợ thiết yếu, dành tiền công tác phí và đóng góp cá nhân để ủng hộ 15.000 USD, đồng thời khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Các thành viên còn hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, thăm hỏi khoảng 500 hộ mất nhà cửa và trao thực phẩm, sữa, mì ăn liền, chăn màn, quần áo phòng dịch. Trong nhiều trường hợp không còn hy vọng cứu sống, việc tìm thấy nạn nhân vẫn giúp thân nhân kết thúc những ngày mòn mỏi chờ đợi và có thể lo hậu sự cho người đã mất.

Ảnh Báo Chính phủ

Vì sao họ được gọi là 124 “Anh hùng Venezuela”?

Nỗ lực của đoàn Việt Nam được truyền thông nước ngoài đặc biệt chú ý. Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina viết rằng những cố gắng không ngừng của các nhân viên cứu hộ Việt Nam được Chính phủ và người dân Venezuela ghi nhận, đánh giá cao.

Bài viết nhắc tới câu chuyện của một người mẹ Venezuela tên Francia, có con gái mắc kẹt trong một tòa nhà đổ sập ở Playa Grande. Sau khi lực lượng Việt Nam tìm thấy thi thể người con, bà cho biết gia đình cuối cùng đã có thể khép lại chương đau thương và đưa con trở về.

Ngày 6/7 theo giờ địa phương, Chính phủ Venezuela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất cho tập thể đoàn và hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên. Đội chó nghiệp vụ cũng nhận Huân chương “Công trạng phục vụ”. Đây chính là lý do cụm từ “124 Anh hùng Venezuela” được sử dụng khi nói về những người trở về trên chuyến VN69.

Chính phủ Venezuela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (Ảnh VOV)