Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC) tại Kazakhstan đã thay đổi quyết định về việc thu hồi tiền từ Gazprom và chuyển giao cho Ukraine.

Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC) tại Kazakhstan đã bác bỏ phán quyết trước đó, dựa trên phán quyết trọng tài Thụy Sĩ, về việc thu hồi 1,4 tỷ USD từ Tập đoàn Gazprom của Nga để giao cho Tập đoàn Naftogaz của Ukraine.

Kết luận đưa ra đó là AIFC không trao cho tòa án thẩm quyền thi hành các phán quyết trọng tài nước ngoài không thuộc phạm vi quy định tại Điều 13.

Trước đó, Kazakhstan đã từ chối thi hành phán quyết của Tòa án AIFC, viện dẫn rằng cơ quan phi chính phủ nói trên không phải là một phần của hệ thống tư pháp nước này.

Như vậy Kazakhstan đã làm rõ rằng quyết định của các tổ chức thân phương Tây không có ràng buộc đối với nước này. Điều đáng chú ý là tuyên bố trên được đưa ra ngay sau chuyến thăm Astana của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tập đoàn Gazprom không phải trả số tiền lớn cho phía Ukraine.

Có thể thấy trong khi áp lực ngày càng tăng của phương Tây đối với các nước thứ ba vẫn là một yếu tố mạnh mẽ, không phải lúc nào điều này cũng dẫn đến sự đổ vỡ trong quan hệ với Nga.

Vì quá nhiều quốc gia phụ thuộc phần lớn vào tài nguyên năng lượng, lương thực và các tuyến đường hậu cần của Nga, cho nên việc cắt đứt quan hệ với Nga có thể gây ra tác động tiêu cực và sâu sắc đến nền kinh tế của họ.

Rõ ràng việc chuyển hướng sang các thị trường thay thế cần nhiều thời gian và sự sẵn lòng trả giá cao hơn, nên ít nhất một số đối tác thân thiết vẫn muốn duy trì quan hệ gắn kết chặt chẽ với Nga.