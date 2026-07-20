Tình trạng sức khoẻ 8 nạn nhân vụ ngộ độc khí tại trang trại lợn ở Thanh Hoá

Vụ ngộ độc khí H₂S tại trang trại lợn khiến 5 người tử vong, 8 nạn nhân được cấp cứu khẩn ở Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Từ đêm 18/7 đến trưa 19/7, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận 8 bệnh nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco ở xã Thạch Quảng, Thanh Hóa.

Trong số 13 người gặp nạn, 5 người tử vong tại hiện trường do hít phải khí độc với nồng độ rất cao. Tám người còn lại được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để cấp cứu.

Hiện trường là bể chứa nước phân khép kín sâu khoảng 2 m, rộng 2 m, dài 3 m, miệng bể chỉ hơn 1 m. Trong không gian kín này, quá trình phân hủy chất hữu cơ tạo ra lượng lớn khí H₂S tích tụ dưới đáy.

Tai nạn bắt đầu khi một công nhân trượt chân rơi xuống bể và bất tỉnh. Những người xung quanh lập tức lao xuống cứu hoặc cúi sâu xuống miệng bể để kéo nạn nhân lên mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Chỉ trong thời gian rất ngắn, nhiều người tiếp tục gục ngã vì hít phải khí độc.

Một trong số 8 nạn nhân vụ ngộ độc khí đang được bác sĩ theo dõi sức khoẻ. (Ảnh: Diệu Hiền)

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết 8 bệnh nhân nhập viện đều là nam, từ 32 đến 46 tuổi.

Trong số này, 2 người trực tiếp xuống bể sau cùng được buộc dây an toàn. Vừa xuống đến nơi, cả hai nhanh chóng thấy khó chịu rồi bất tỉnh nhưng may mắn được kéo lên ngay nên tỉnh lại sau vài phút. 6 bệnh nhân còn lại là những người đứng trên miệng bể tham gia kéo nạn nhân lên.

Khi nhập viện, tất cả đều tỉnh táo nhưng đau đầu, một số trường hợp bị kích ứng mắt, xung huyết kết mạc, nhiễm toan chuyển hóa lactic và tiêu cơ vân. Các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực và sức khỏe bước đầu cải thiện.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, H₂S là một trong những loại khí độc nguy hiểm nhất trong môi trường lao động. Độc tính của khí này tương tự xyanua, có khả năng ức chế hô hấp tế bào rất nhanh, khiến não, tim và các cơ quan quan trọng thiếu oxy chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc.

Ở nồng độ thấp, H₂S có mùi trứng thối đặc trưng. Tuy nhiên, khi nồng độ tăng cao, khí này làm tê liệt dây thần kinh khứu giác gần như tức thì, khiến nạn nhân không còn khả năng nhận biết mùi để kịp thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

“ Người đi vào không gian kín có nồng độ H₂S cao có thể bất tỉnh ngay sau vài nhịp thở. Đây là nguyên nhân khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra theo chuỗi, khi người này ngã xuống, người khác lao vào cứu rồi tiếp tục trở thành nạn nhân ”, ông Nguyên nói.

Nhiều người vẫn nhầm tưởng các vụ ngạt trong hầm biogas, giếng hay bể chứa chất thải là do khí metan. Thực tế, thủ phạm gây tử vong trong phần lớn trường hợp lại là khí H₂S.

Loại khí này thường xuất hiện tại các hầm biogas, bể chứa phân, cống ngầm, bể rác, giếng sâu hoặc khoang chứa hải sản trên tàu cá. Những tai nạn tương tự vẫn tái diễn hằng năm dù ngành y tế nhiều lần phát đi cảnh báo.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trực tiếp chỉ đạo kích hoạt báo động đỏ toàn viện tại cơ sở Ninh Bình.

Các chuyên khoa chống độc, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, chấn thương và chẩn đoán hình ảnh đồng thời tham gia cấp cứu. Bệnh nhân được hội chẩn ngay tại giường để đánh giá toàn diện, không chỉ xử trí ngộ độc mà còn rà soát nguy cơ chấn thương do ngã và các biến chứng nhiễm trùng.

Trong cấp cứu ngộ độc cấp, từng phút đều quyết định cơ hội sống. Việc người bệnh được tiếp cận sớm thuốc giải độc, các kỹ thuật hồi sức và chăm sóc tích cực ngay trong “thời gian vàng” có thể tạo nên khác biệt giữa sự sống và cái chết, thậm chí giúp hạn chế tối đa di chứng sau này.