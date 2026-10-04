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Tin vui cho người cao tuổi

Minh Khang
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Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, mạng lưới Hội Người cao tuổi trên toàn quốc kết nối với hệ thống y tế dự phòng, tiêm chủng vắc xin.

Tin vui đó chính là: 10.000 liều vắc xin cúm sẽ được triển khai tiêm cho người cao tuổi trên cả nước. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, mạng lưới Hội Người cao tuổi trên toàn quốc kết nối với hệ thống y tế dự phòng, tiêm chủng vắc xin.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng VNVC triển khai Đề án "Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam".

Đề án hướng tới giúp người cao tuổi được tiếp cận chăm sóc sức khỏe liên tục, từ phòng bệnh, tiêm chủng, phát hiện sớm, điều trị bệnh đến phục hồi chức năng, qua đó duy trì sức khỏe, khả năng vận động và tự chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày.

Trong khuôn khổ chương trình, VNCV tặng 10.000 liều vắc xin cúm thế hệ mới cho Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh chủ động dành cho người cao tuổi tại cộng đồng. Theo đó, người cao tuổi sẽ được tiếp cận với tiêm vắc xin cúm miễn phí.

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Người cao tuổi Việt Nam.

Cúm là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhưng có thể gây hậu quả nặng ở người cao tuổi, đặc biệt ở người mắc bệnh tim mạch, hô hấp, đái tháo đường hoặc nhiều bệnh mạn tính. Bệnh có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, làm bệnh nền mất ổn định, tăng nguy cơ nhập viện. Người cao tuổi mắc cúm thường hồi phục chậm hơn và có thể phải phụ thuộc vào hỗ trợ sinh hoạt của người thân.

Tiêm vắc xin cúm hàng năm là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng bệnh, giảm nguy cơ mắc cúm nặng, biến chứng và nhập viện. Hoạt động trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm không chỉ là hỗ trợ thiết thực dành cho người cao tuổi mà còn mở đầu cho định hướng "phòng bệnh từ sớm, từ xa", giúp bảo vệ sức khỏe và hạn chế những biến cố có thể làm suy giảm khả năng tự chăm sóc khi tuổi cao.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, với khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 16% dân số. Tuổi thọ trung bình đạt 74,7 năm nhưng số năm sống khỏe chỉ khoảng 65,4 năm, đồng nghĩa nhiều người phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời với bệnh tật, suy giảm sức khỏe và cần hỗ trợ.

Thống kê cho thấy, khoảng 60,9% người cao tuổi mắc từ ba bệnh trở lên; bệnh không lây nhiễm chiếm 95% gánh nặng bệnh tật; 55% gặp khó khăn khi đi lại và 45% gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Trước thực trạng này, chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, quy định từ năm 2026, người cao tuổi được khám hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; đến năm 2030, ít nhất 90% được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm.

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Tags

Người cao tuổi

VNVC

vắc xin cúm

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