Tin NÓNG về 5.000 chiếc UAV vận tải hạng nặng sang Hàn Quốc, lần đầu bay thử thành công

Thông tin từ CT Group cho biết, ngày 18/9, CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group) và đối tác Airbility (Hàn Quốc) đã cùng thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công nguyên mẫu UAV AB-U60 tại sân bay Boryeong (tỉnh Chungcheongnam-do, Hàn Quốc). Buổi thử nghiệm có sự tham gia của lãnh đạo hai bên, nhằm đánh giá mẫu UAV tilt-rotor tiên tiến sử dụng động cơ EDF (Electric Ducted Fan).

Chuyến bay thử nghiệm lần này tại sân bay Boryeong là một bước đi quan trọng trong kế hoạch sản xuất OEM 5.000 UAV vận tải hạng nặng do CT UAV đảm nhận, theo thỏa thuận được ký kết với Airbility hồi tháng 8/2025 tại Seoul, với sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Bay thử nghiệm nguyên mẫu AB-U60 tại sân bay Boryeong.

Airbility hiện là một công ty hàng không tiên tiến của Hàn Quốc thuộc nhóm các công ty mới nổi. Được thành lập bởi các chuyên gia hàng đầu như: Tiến sĩ Taekyu Reu là người sáng lập, hiện đảm nhiệm vai trò CEO, với hơn 40 năm kinh nghiệm, ông là tác giả của nhiều máy bay phản lực chiến đấu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bao gồm KT-1, T-50 và KFX, cũng như radar AESA đầu tiên của nước này; Tiến sĩ Jinmo Lee – đồng sáng lập và đồng CEO, ông từng là kỹ sư nghiên cứu cấp cao tại Hyundai trong 10 năm, từng làm việc tại Đại học MIT Hoa Kỳ; Tiến sĩ Hyunsoon Kim – người đồng sáng lập và Giám đốc công nghệ (CTO), ông có 25 năm kinh nghiệm, dẫn dắt thành công các dự án phát triển máy bay tại ADD (Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc) và Tiến sĩ Minyoung Ahn - người đồng sáng lập và Giám đốc vận hành (COO), ông từng là kỹ sư cảm biến hình ảnh tại LG Electronics, Quản lý Dự án (PM) tại LG cho một mảng kinh doanh mới ở Thung lũng Silicon…

Airbility đã nhận được rất nhiều sự góp vốn từ các nhà đầu tư như Samho Green Investment, Base Ventures, Stonebridge Ventures, Mashup Ventures và 500 Global. Đồng thời, công ty được lựa chọn tham gia nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và công nghệ sâu hàng đầu của Hàn Quốc như Startup NEST, Little Penguin, Ultra-Gap Startup 1000+ và Deep-tech TIPS.

Cùng với CT UAV là một trong những đơn vị hàng đầu ASEAN trong lĩnh vực máy bay không người lái với 16 dòng sản phẩm chính, từ vận tải hành khách, hậu cần, viễn thông, quảng cáo, nông lâm ngư nghiệp, an ninh quốc phòng, xây dựng, địa ốc, dầu khí, truyền tải điện, năng lượng tái tạo, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các hoạt động liên quan đến tín chỉ carbon. Nhờ tốc độ nghiên cứu – phát triển nhanh, với hệ sinh thái khoa học công nghệ mạnh mẽ, CT UAV tạo dựng lợi thế cạnh tranh hiếm có trên thị trường. Hai bên đã chọn ngày 18/9 là một cột mốc tiếp theo trong sự hợp tác giữa hai bên.

Chiếc AB-U60 4 sau khi cất cánh thẳng đứng, các động cơ chuyển hướng để bay bằng và tăng tốc đến 160km/giờ, lượn quanh đảo rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng. Chuyến bay thử nghiệm được thực hiện đúng các tiêu chuẩn của ngành hàng không với chuyến bay đầu tiên của mẫu thu nhỏ 1/3 AB-U4 và chuyến bay thứ 2 với mẫu chính thức AB-U60 với tổng trọng lượng cất cánh 60kg.

Đội bay CT UAV và Airbility tại chuyến bay thử nghiệm ngày 18/9.

CT Group cho biết, AB-U60 sẽ tiếp tục được bay thử nghiệm trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đảm bảo đủ số giờ bay và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác trước khi sản xuất đại trà. Đồng thời, hai bên cũng sẽ nghiên cứu các mẫu có trọng lượng từ 300 kg đến 600 kg theo tiêu chuẩn của FAA (Hoa Kỳ).

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất 5.000 UAV vận tải hạng nặng cho Airbility theo điều kiện OEM, CT Group cho biết đang xúc tiến nhiều thỏa thuận hợp tác mới với các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước, đồng thời chuẩn bị rất nhiều dòng sản phẩm cho thị trường Indonesia – quốc gia G20 đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế không gian tầm thấp với CT Group, mở ra một mô hình hợp tác cộng đồng ASEAN++ bền vững.