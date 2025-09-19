Nhà vàng lâu đời nhất Hà Nội cảnh báo KHẨN: Người dân chú ý về việc mua bán vàng miếng online

Nhà vàng lên tiếng cảnh báo tình trạng giả mạo

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) vừa đưa ra một cảnh báo khẩn cấp tới khách hàng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn ra. Kẻ xấu đã lợi dụng uy tín của thương hiệu để tạo ra các Fanpage, thậm chí là có tích xanh giả mạo, nhằm lừa đảo khách hàng.

Theo thông báo của nhà vàng này, các đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật về chương trình "khuyến mãi tặng vàng" hoặc tư vấn mua hàng online và yêu cầu khách chuyển tiền vào các tài khoản giả. Tên tài khoản thường được đặt gần giống với tên công ty BTMC, khiến nhiều người dễ bị nhầm lẫn. Sau khi nhận được tiền, chúng sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý khách, BTMC khuyến cáo một số điểm quan trọng. Hiện tại, thương hiệu không có bất kỳ chương trình khuyến mãi tặng vàng nào. Đặc biệt, BTMC không thực hiện giao dịch trực tuyến đối với các sản phẩm vàng miếng và nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long. Đây là hai thông tin then chốt mà khách hàng cần ghi nhớ để tránh bị lừa. Mọi giao dịch chính thống của BTMC đều có hóa đơn giá trị gia tăng chính chủ và được thực hiện tại các cơ sở kinh doanh.

Nếu có nhu cầu mua sắm hoặc cần tư vấn, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline hoặc đến hai địa chỉ kinh doanh chính thức của BTMC tại Cầu Giấy và Trần Nhân Tông, Hà Nội . Những hành động này sẽ giúp người mua xác minh thông tin và đảm bảo giao dịch an toàn.

Cảnh báo Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ các Fanpage giả mạo Bảo Tín Minh Châu.

Thời gian gần đây, khi giá vàng biến động, tình trạng lừa đảo liên quan đến vàng cũng diễn ra phức tạp và tinh vi hơn, đặc biệt trên không gian mạng. Các chiêu trò phổ biến bao gồm:

Giả mạo thương hiệu uy tín

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân vào các thương hiệu vàng lớn như SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, kẻ gian lập các trang mạng xã hội, website giả mạo. Các trang này có logo, hình ảnh, thậm chí cả tên miền gần giống hệt với trang chính thức, khiến người dùng dễ bị nhầm lẫn.

Chúng thường chạy quảng cáo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như "mua vàng tặng vàng" hay "giá ưu đãi" để thu hút khách. Khi khách hàng liên hệ, chúng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ vào các tài khoản cá nhân, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Các thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng ngày càng tinh vi.

Bán vàng giả, vàng kém chất lượng

Đây là một trong những hình thức lừa đảo cổ điển nhưng vẫn rất phổ biến. Lợi dụng sự tăng cao của giá vàng và nhu cầu mua tích trữ của người dân, nhiều đối tượng rao bán vàng trôi nổi trên các hội nhóm, sàn giao dịch trực tuyến với giá rẻ hơn thị trường. Tuy nhiên, khi nhận hàng, người mua mới phát hiện đó là vàng giả, vàng pha tạp chất hoặc "vàng kém tuổi" (không đủ hàm lượng).

Vàng giả ngày nay được chế tác tinh vi đến mức khó phân biệt bằng mắt thường, thậm chí còn có cả tem, vỏ bọc in nhái của các thương hiệu nổi tiếng. Điều này gây khó khăn lớn cho người mua, đặc biệt là những người không có kinh nghiệm.

Lừa đảo trên các sàn giao dịch vàng online

Một số đối tượng còn tạo ra các sàn giao dịch vàng online không rõ nguồn gốc. Chúng dụ dỗ người dùng tham gia đầu tư với lời hứa lợi nhuận khủng, tổ chức "đấu giá vàng trực tuyến" hoặc huy động vốn "mua vàng góp". Sau khi người chơi nạp tiền, chúng sẽ can thiệp vào hệ thống để người chơi thua lỗ hoặc đóng sập sàn, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Những chiêu trò lừa đảo này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh vàng chân chính. Cơ quan chức năng và các đơn vị kinh doanh vàng đã liên tục đưa ra các cảnh báo, nhưng người dân vẫn cần tự nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

Ngoài các hình thức đã nêu, các đối tượng còn gọi điện tự xưng là chuyên viên tư vấn đầu tư vàng của công ty lớn, hướng dẫn mở tài khoản và gửi bảng giá giả mạo thấp hơn thị trường.

Một số trường hợp, chúng thông báo trúng thưởng qua tin nhắn, email hoặc cuộc gọi mạo danh đại diện doanh nghiệp vàng, sau đó yêu cầu nộp "phí nhận thưởng", "thuế thu nhập" hoặc gửi đường link chứa mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Khuyến cáo người dân

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng đa người dân nên thận trọng trong mỗi giao dịch vàng bạc. Chỉ nên mua bán thông qua các kênh chính thống, đã được kiểm chứng và tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn không rõ ràng.

Đặc biệt, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi vấn bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.