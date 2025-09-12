"Ngoại lệ" tháng Ngâu: Cứ 4 phút lại có 1 xe VinFast được bán ra!

Trong khi tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) thường được coi là giai đoạn ảm đạm của thị trường ô tô, VinFast lại chứng minh điều ngược lại với doanh số ấn tượng.

VinFast cho biết, tháng 8/2025, đã có 10.922 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe.

Doanh số của VinFast luôn duy trì ổn định, trung bình đạt khoảng 11.000 xe /tháng, cách xa các hãng khác, liên tục trong nhiều tháng qua.

Mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 8/2025 là VF 5, với 2.745 xe bán ra, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 27.109 xe. Một phiên bản khác của VF 5 hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải là Herio Green cũng đạt 2.395 xe bán ra trong tháng 8.

VF 5 là "quán quân" doanh số tháng Ngâu của VinFast.

Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast trong tháng 8 là VF 3, với 2.481 xe bán ra. Tuy nhiên tính lũy kế từ đầu năm với 28.704 xe, VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam.

Xếp vị trí thứ 4 trong danh sách là mẫu VF 6, với 2.038 xe bán ra trong tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 12.492 xe VF 6 được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn, giúp VF 6 trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc B-SUV.

Ở phân khúc C-SUV, mẫu xe VF 7 tạo sức hút mạnh mẽ nhờ thiết kế thời trang, hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Trong tháng 8, đã có 718 xe VF 7 được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm lên 5.099 xe.

VF 7 đang chiếm lĩnh phân khúc C-SUV.

Các mẫu xe còn lại như VF 8, VF 9, Nerio Green và Limo Green tiếp tục có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của VinFast trong tháng 8. Trong đó, những chiếc Limo Green đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng từ ngày 5/8, chính thức đánh dấu sự tham gia của VinFast vào phân khúc MPV 7 chỗ phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu chia sẻ: "Kết quả kinh doanh ấn tượng trong giai đoạn đầu tháng Ngâu là minh chứng rõ nét cho niềm tin và sự ưa chuộng của người tiêu dùng dành cho các sản phẩm ô tô điện VinFast. Với việc bổ sung các mẫu xe mới, cùng sức hút của dải sản phẩm hiện tại, chúng tôi tin tưởng VinFast sẽ đạt được những kết quả kinh doanh đột phá hơn nữa trong dịp cao điểm bán hàng cuối năm".

Hiện VinFast đang sở hữu dải sản phẩm ô tô thuần điện đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam, phủ kín các phân khúc từ mini-SUV, A-SUV đến E-SUV, cùng một mẫu MPV 7 chỗ.

Theo kế hoạch trong thời gian sắp tới, VinFast sẽ bán ra thị trường thêm một mẫu xe mini tối ưu cho kinh doanh vận tải (Minio Green), một mẫu xe chở hàng cỡ nhỏ (EC Van) và các dòng xe buýt cỡ nhỏ phù hợp với giao thông công cộng.

Năm nay, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu giao hơn 280.000 xe điện, vượt xa con số 200.000 xe ban đầu. Hãng xe vẫn tiếp tục kế hoạc mở rộng sang các thị trường quốc tế như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á (Ấn Độ).