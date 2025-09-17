Tối mai, Vietlott có giải thưởng cực "khủng" cho hàng triệu người chơi

Vietlott Jackpot 2 nổ 6,2 tỷ đồng

Thị trường xổ số điện toán Việt Nam lại một lần nữa chứng kiến sự xuất hiện của một tỷ phú mới khi giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/55 đã tìm thấy chủ nhân may mắn trong kỳ quay số mở thưởng ngày 16/9.

Theo thông tin chính thức từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.243 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55, ngày 16/9/2025, đã tìm ra người trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá 6.162.341.000 đồng (gần 6,2 tỷ đồng).

Mặc dù giải độc đắc Jackpot 1 với giá trị kỷ lục 132.914.971.200 đồng (gần 133 tỷ đồng) vẫn chưa có người trúng, nhưng sự xuất hiện của tỷ phú Vietlott mới đã tạo nên một cơn sốt không nhỏ trong cộng đồng người chơi.

Dãy số may mắn của kỳ quay lần này là 17 - 19 - 28 - 39 - 43 - 53 , và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 33. Tấm vé trúng thưởng đã trùng khớp 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và trùng thêm con số may mắn 33.

Theo quy định của Bộ Tài chính, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân. Sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận của người này là hơn 5,5 tỷ đồng, một khoản tiền đủ để thực hiện nhiều dự định lớn trong cuộc sống.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 16/9 đã tìm ra chủ nhân giải Jackpot 2 trị giá 6,2 tỷ đồng.

Thông tin về kết quả Vietlott của kỳ quay số này được cập nhật ngay lập tức trên hệ thống của công ty và các kênh truyền thông chính thức, thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo người chơi.

Sức hút của Power 6/55 không chỉ đến từ giá trị giải thưởng khổng lồ mà còn từ cơ cấu hai giải Jackpot hấp dẫn, mang đến cơ hội đổi đời cho bất kỳ ai. Nhiều người chơi cho biết, việc kiểm tra kết quả xổ số Vietlott đã trở thành thói quen hàng ngày, không chỉ với Power 6/55 mà còn với các sản phẩm khác như Mega 6/45 hay Lotto 5/35.

Các câu hỏi như cách nhận thưởng Vietlott và thủ tục nhận thưởng cũng ngay lập tức trở thành những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh giải độc đắc, kỳ quay số lần này còn tìm thấy nhiều người chơi may mắn khác: 39 người trúng giải nhất, mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng. 1.783 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 32.074 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Cơ cấu giải thưởng đa dạng này cho thấy, Vietlott không chỉ mang lại cơ hội trở thành tỷ phú mà còn tạo ra nhiều cơ hội trúng giải nhỏ hơn.

Jackpot 1 của Vietlott Power 6/55 vượt 130 tỷ đồng

Cũng trong thông báo mới nhất của Vietlott, giải độc đắc Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 đã chính thức vượt mốc 130 tỷ đồng, tạo ra một cơ hội đổi đời chưa từng có nhờ cơ chế tích lũy giải.

Giải độc đắc Jackpot 1 Power 6/55 sẽ được quay số mở thưởng vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần, trong khung giờ từ 18h00 đến 18h30 chiều. Như vậy, cơ hội trúng giải lớn đến hơn 130 tỷ đồng cho người chơi Power 6/55 sẽ tiếp tục vào ngày mai.

Để trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55, bạn cần có tấm vé trùng khớp cả 6 cặp số trong tổng số 55 số (từ 01 đến 55) của kỳ quay thưởng.

Giải Jackpot 1 có giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng. Nếu không có người trúng thưởng, giá trị giải sẽ được cộng dồn qua các kỳ quay tiếp theo, không giới hạn. Đây chính là lý do vì sao giải thưởng này thường đạt đến con số hàng trăm tỷ đồng.

Trong khi đó, để trúng giải Jackpot 2, bạn chỉ cần có 5 cặp số trùng với 5 số của giải Jackpot 1, và cặp số thứ 6 trùng với số đặc biệt mà hệ thống lựa chọn.

Nếu trúng thưởng, người chơi cần liên lạc Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải càng sớm càng tốt. Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Vietlott từng ghi nhận nhiều lần giải thưởng cán mốc hàng trăm tỷ đồng.

Lịch sử của Vietlott đã ghi nhận nhiều giải Jackpot cực lớn, đạt đến con số hàng trăm tỷ đồng.

Gần 345 tỷ đồng: Đây là giải Jackpot lớn nhất từ trước đến nay, thuộc về anh N.P. ở quận 12, TP.HCM vào tháng 7/2025. Giải thưởng này đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử xổ số Việt Nam.

Hơn 300 tỷ đồng: Vào năm 2018, một khách hàng tại Hà Nội đã may mắn trúng giải Jackpot 1 của Power 6/55 với trị giá lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Gần 215 tỷ đồng: Giải thưởng Mega 6/45 lớn nhất từng được trao, thuộc về một khách hàng ở TP.HCM vào năm 2017. Điều đặc biệt là người này đã mua vé qua ứng dụng điện thoại.

Hơn 152 tỷ đồng: Một người chơi tại TP.HCM đã trúng giải Jackpot Mega 6/45 vào ngày 2/2/2025 (mùng 5 Tết Nguyên Đán).







