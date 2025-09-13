Không tin nổi: Vietlott liên tục "nhả lộc", hàng triệu người chơi xổ số nhận hơn 5.000 tỷ đồng

Vietlott SMS: May mắn liên tục gõ cửa

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 9, Vietlott liên tiếp tìm được người chơi xổ số trúng thưởng lớn qua kênh điện thoại Vietlott SMS. Hai khách hàng may mắn đã trở thành triệu phú nhờ sự tiện lợi của hình thức mua vé số online này. Đặc biệt, cả hai giải thưởng lớn đều thuộc về thuê bao của nhà mạng Viettel.

Tại kỳ quay #00146 của sản phẩm Lotto 5/35 ngày 09/09/2025, hai người chơi đã cùng nhau chia sẻ giải Nhất. Anh N.Đ.Đ. (đăng ký dự thưởng tại Bắc Ninh) và anh T.T.H. (đăng ký dự thưởng tại Hà Giang) mỗi người đã nhận được phần thưởng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Đây là số tiền thưởng lớn gấp nhiều lần giá trị giải Nhất thông thường của Lotto 5/35, nhờ vào cơ chế đặc biệt khi kỳ chia giải được kích hoạt do giải độc đắc vượt 12 tỷ đồng mà không có người trúng.

Cả hai người chơi đều có chung một điểm thú vị: họ đều chọn số ngẫu nhiên. Anh N.Đ.Đ. chia sẻ: “Tôi chơi tùy hứng, nhưng không ngờ lại mang về khoản tiền lớn. Đây sẽ là khoản đầu tư để kinh doanh và chăm lo cho gia đình.”

Jackpot 2 hơn 2,4 tỷ đồng của Vietlott đã tìm được chủ nhân.

Về phần mình, anh T.T.H. đã gắn bó với Vietlott SMS từ khi sản phẩm Lotto 5/35 ra mắt. Anh bày tỏ sự vui mừng và dự định dùng tiền thưởng để đầu tư vào công việc hiện tại, đồng thời gửi gắm lời khuyên: “Có niềm tin, may mắn sẽ đến với mình.”

Không chỉ có giải Nhất Lotto 5/35, một thuê bao Viettel khác cũng đã trở thành chủ nhân của giải Jackpot 2. Đó là anh T.Q.L. (đăng ký dự thưởng tại Quảng Ngãi), người đã trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 2,4 tỷ đồng tại kỳ quay #01239 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 ngày 06/09/2025.

Anh T.Q.L. cho biết khi nhận được tin trúng giải, anh đã rất vui nhưng cũng không tin nổi và còn lo sợ bị lừa. Giống như hai người trúng giải Nhất Lotto 5/35, anh cũng chọn vé ngẫu nhiên, chỉ bỏ ra 20.000 đồng mỗi tuần để thử vận may. Anh đã gắn bó với Vietlott SMS hơn 2 năm vì sự tiện lợi và tin tưởng vào hệ thống. Với số tiền thưởng lớn, anh dự định sẽ sửa sang lại ngôi nhà và trích một phần làm từ thiện.

3 triệu tài khoản Vietlott SMS, trả thưởng hơn 5.000 tỷ đồng

Vietlott SMS là kênh phân phối vé số tự chọn của Vietlott qua tin nhắn điện thoại được triển khai từ năm 2020. Thay vì phải đến các điểm bán vé truyền thống, người chơi xổ số sẽ mua vé Vietlott ngay trên điện thoại di động của mình.

Để sử dụng Vietlott SMS, người chơi cần đăng ký tài khoản và nạp tiền vào tài khoản Vietlott. Sau đó, người chơi có thể chọn loại hình xổ số muốn chơi (Mega 6/45, Power 6/55, Keno, hay Max 3D) và gửi tin nhắn theo cú pháp quy định để mua vé.

Mỗi người chơi có cách riêng để chọn số. Có người "nuôi" con số mình thích, có người chơi bao để tăng cơ hội, và cũng có không ít người chọn ngẫu nhiên nhờ tính năng Thần Tài gợi ý của ứng dụng Vietlott SMS.

Mỗi vé số mua qua kênh điện thoại Vietlott SMS đều được hệ thống gửi xác nhận bằng tin nhắn SMS, và nếu may mắn trúng thưởng, người chơi cũng nhận được thông báo trực tiếp, đồng thời tiền thưởng sẽ được chuyển khoản về tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Vietlott SMS đang là kênh phân phối được nhiều người chơi xổ số lựa chọn vì tiện lợi.

Một trong những ưu điểm của hình thức này là vé số được lưu trữ điện tử, giúp người chơi không lo bị mất hay hỏng vé. Đồng thời hệ thống sẽ tự động gửi thông báo khi có kết quả trúng thưởng, giúp người chơi không bỏ lỡ cơ hội nhận giải.

Không chỉ trên ứng dụng độc lập, Vietlott SMS còn tích hợp sẵn trên các ứng dụng ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB… và các ví điện tử như MoMo, ZaloPay, Viettel Money, VNPay… giúp hỗ trợ thanh toán và nhận thưởng.

Hiện tại, Vietlott SMS đã được triển khai trên các nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone. Sau hơn 4 năm triển khai kinh doanh, kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã có 3 triệu tài khoản tham gia dự thưởng, trả thưởng hơn 5.000 tỷ đồng cho người chơi xổ số tại Việt Nam.