Giải mã chiếc điện thoại ví như pháo đài "bất khả xâm phạm": 1TB bộ nhớ, 10TB lưu trữ phân tán

Theo báo cáo của Verified Market Reports, thị trường điện thoại thông minh blockchain được định giá khoảng 1,5 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) có thể đạt 19,2% giai đoạn 2026 - 2033. Số liệu này cho thấy smartphone blockchain không chỉ là xu hướng công nghệ, mà còn là phân khúc được các thương hiệu lớn đầu tư mạnh mẽ.

Tại Việt Nam, Metavertu 2 Max là mẫu điện thoại ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng trong quý III/2025 so với cùng kỳ quý trước nhờ sức hút với nhóm khách hàng chính đến từ giới doanh nhân, nhà đầu tư chứng khoán và người sở hữu tài sản số.

Theo đó, mỗi chiếc điện thoại Metavertu 2 Max được trang bị cơ chế bảo mật kép Web2 và Web3, tạo ra hai không gian sử dụng tách biệt: một cho các hoạt động thường ngày, một dành riêng cho blockchain và tài sản số. Cùng với dung lượng bộ nhớ trong 1TB và khả năng lưu trữ phân tán tới 10TB, thiết bị mang đến sự an toàn tuyệt đối cho mọi dữ liệu quan trọng.

Mỗi phiên bản Metavertu 2 Max đều được thiết kế hết sức đặc biệt với khung viền làm từ nhôm hàng không và đá ceramic siêu bền ôm trọn thân máy, tạo nên cấu trúc vững chãi như một “giáp sắt”. Điểm nhấn ở mặt lưng làm từ chất liệu cao cấp như da cá sấu, da bê, sợi carbon… được chế tác thủ công tỉ mỉ.

Ở phiên bản cao cấp hơn, Metavertu 2 Max được chế tác từ những chất liệu quý hiếm như vàng, kim cương…

Đây không chỉ là một chiếc điện thoại thông thường, mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ blockchain (Web3), và các vật liệu chế tác thủ công quý hiếm.

Giá của Metavertu 2 Max rất cao, tùy thuộc vào chất liệu và phiên bản, có thể từ hàng trăm triệu đồng lên đến hàng tỷ đồng.

Việt Nam liên tục được các báo cáo toàn cầu xếp hạng cao về mức độ chấp nhận tiền mã hóa. Gần đây nhất, theo báo cáo của Chainalysis năm 2025, Việt Nam đã vươn lên Top 4 thế giới về chỉ số chấp nhận tiền mã hóa (Global Crypto Adoption Index).

Trước đó, theo các báo cáo năm 2024, Việt Nam cũng thường xuyên nằm trong nhóm Top 2 hoặc Top 3 thế giới. Điều này cho thấy sự chấp nhận tiền điện tử của người dân Việt Nam rất cao.

Theo các báo cáo của Triple-A và Chainalysis năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số. Con số này cao gấp 3-4 lần so với mức trung bình toàn cầu. So sánh với thị trường truyền thống: Cuối năm 2024, số người sở hữu tiền mã hóa tại Việt Nam đạt khoảng 17 triệu người, gần gấp đôi số lượng tài khoản chứng khoán (khoảng 9 triệu tài khoản). Điều này cho thấy tiền số đã trở thành một kênh đầu tư phổ biến hơn cả chứng khoán tại Việt Nam.

Ngày 9/9/2025, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian 5 năm. Đây là một bước tiến quan trọng, tạo hành lang pháp lý để quản lý và phát triển thị trường này.







