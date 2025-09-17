Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về thị trường vàng, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp

Thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới

Ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 165/CĐ-TTg, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Ngân hàng Nhà nước cần tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...

Thủ tướng cũng lưu ý nhà điều hành cần sớm triển khai Nghị định 232, xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ 10/10 , nhằm phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước.

Trước đó, ngày 9/9, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp để phổ biến các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại cuộc họp, NHNN đã thảo luận về việc triển khai Nghị định 232/2025/NĐ-CP, văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Bãi bỏ độc quyền vàng miếng: Một trong những điểm mới quan trọng nhất của Nghị định 232 là bãi bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Điều này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện để tham gia sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu. Mục tiêu là để tăng nguồn cung, từ đó giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý: NHNN đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết để sớm đưa Nghị định 232 vào thực tiễn. Các văn bản này sẽ hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra: NHNN cũng chỉ đạo các chi nhánh tại một số khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền, và đặc biệt là các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu...

Diễn biến giá vàng

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã tiến sát ngưỡng 3.700 USD/ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 16/9. ﻿

Ở thị trường trong nước, gần một tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC có thời điểm chạm mức đỉnh lịch sử gần 136 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên, tuần trước giá vàng miếng SJC đã hạ nhiệt khi chứng kiến mức giảm gần 5 triệu đồng một lượng.﻿

Sang sáng nay (17/9), giá vàng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 130,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 132,3 triệu đồng/lượng (bán ra) tại nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, PNJ và SJC.

Tham khảo giá vàng SJC hôm nay (cập nhật lúc 8h52p).

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch giá giữa mua vào và bán ra vẫn ở mức cao, dao động từ 2 đến 3 triệu đồng/lượng﻿

Hiện giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 14,5 - 15 triệu đồng/lượng.﻿