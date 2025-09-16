Con trai "Bầu Hiển" hiến kế tại sự kiện "đối thoại quốc gia" về kinh tế tư nhân lớn nhất năm

Chiều 16/9, trong khuôn khổ Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPFS 2025), ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines đã đề xuất nhiều nhóm kiến nghị quan trọng liên quan tới việc phát huy nội lực doanh nghiệp.

Diễn đàn vinh dự đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

T&T Group đề xuất 3 nhóm kiến nghị quan trọng

Dưới góc độ đại diện doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group đã nêu ra 3 nhóm đề xuất quan trọng để khối kinh tế tư nhân tiếp tục phát huy hơn nữa nội lực.

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, loại bỏ rào cản để doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận công bằng các nguồn lực, như đất đai, tín dụng, hạ tầng, chính sách thuế phí…; từ đó tạo môi trường kinh doanh ổn định, giảm rủi ro chính sách.

"Khi rào cản được tháo gỡ, doanh nghiệp tư nhân sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn, kể cả những lĩnh vực mới, khó và đòi hỏi công nghệ cao, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế ", Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group nêu quan điểm.

Thứ hai, cần xây dựng cơ chế ưu đãi vốn trung và dài hạn, đặc biệt là những ngành then chốt, có vai trò động lực, đòi hỏi vốn lớn và dài hơi như hàng không, logistics, năng lượng, hạ tầng… Bên cạnh việc tăng cường tín dụng ưu đãi, cần phát triển thị trường vốn lành mạnh, thúc đẩy phát hành trái phiếu doanh nghiệp an toàn, khuyến khích huy động vốn quốc tế và hình thành các quỹ đầu tư phát triển hạ tầng, quỹ đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp tư nhân đủ sức đầu tư các công trình tầm vóc quốc gia và khu vực.

Thứ ba, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, mở dữ liệu quốc gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Một trong những khó khăn lớn của doanh nghiệp là mất nhiều thời gian, chi phí trong việc tiếp cận thông tin, làm thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan. Việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa các bộ ngành, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cùng với việc mở rộng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, doanh nghiệp, tài chính, sẽ giúp tiết kiệm đáng kể nguồn lực cho cả Nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, điều này còn nâng cao tính minh bạch, dự báo, tạo môi trường kinh doanh hiện đại, thuận lợi, gắn với xu thế quản trị số toàn cầu.

"Những kiến nghị trên là tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Và chúng tôi cũng ý thức rằng, để kiến nghị trở thành hiện thực, mỗi doanh nghiệp phải tự nỗ lực, chủ động bồi đắp nội lực và trách nhiệm của mình để có thể khai phóng tiềm năng, vươn mình bứt phá, cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo tương lai Việt", Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam VPSF 2025.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 là một sáng kiến chính sách – đối thoại – hành động quy mô quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Diễn đàn bao gồm các vòng đối thoại cấp địa phương; vòng đối thoại chuyên đề và phiên đối thoại cấp cao với sự tham dự, chủ trì và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Theo đại diện Ban tổ chức, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay thể hiện khát vọng đồng hành của đội ngũ doanh nhân trong công cuộc đổi mới thể chế, nâng cao năng lực nội sinh của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới.

Diễn đàn là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng bốn nghị quyết mang tính định hướng chiến lược, gồm: Nghị quyết số 57 về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66 về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68 về Phát triển kinh tế tư nhân.

Đây được xem là "bộ tứ trụ cột" trong tạo dựng nền tảng thể chế, động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Nghị quyết 68-NQ/TW, khu vực kinh tế tư nhân hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp và trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách Nhà nước và sử dụng tới 82% lực lượng lao động trong nền kinh tế.

Đặc biệt, nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất dù chỉ chiếm 0,075% tổng số doanh nghiệp, nhưng đã đóng góp 12% số lao động, 28% tổng tài sản và 18,4% doanh thu toàn khu vực tư nhân.