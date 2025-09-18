Lịch sử Vietlott có hàng trăm người trúng thưởng "khủng" nhưng vỏn vẹn vài người làm việc này

Tỷ phú Vietlott "kỳ lạ"

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, Vietlott đã tạo ra hàng trăm "tỷ phú" trên khắp cả nước với các sản phẩm Power 6/55, Mega 6/45 hay Keno. Chỉ tính riêng loại hình Power 6/55 đã mang về hơn 360 giải Jackpot cho người chơi trên toàn quốc và đang tiếp tục gia tăng sau các kỳ quay thưởng.

Trong hình thức xổ số tự chọn Vietlott, một hình ảnh quen thuộc và gây tò mò nhất chính là những người trúng giải Jackpot đeo mặt nạ để nhận thưởng. Hành động tưởng chừng bí ẩn này thực chất lại là một quyền hợp pháp, là một cách để người chơi thực hiện để đảm bảo sự riêng tư khi được một khoản tiền thưởng khổng lồ.

Vietlott, với vai trò là đơn vị tổ chức, tôn trọng và tạo điều kiện tối đa cho khách hàng thực hiện quyền này, thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Tuy nhiên, bên cạnh số đông chọn cách ẩn danh, vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Điển hình là ông Trần Nhật Khánh, người trúng giải hơn 112 tỷ đồng của Vietlott.

Thông tin về ông Trần Nhật Khánh, người đã công khai danh tính khi nhận giải thưởng Vietlott, đã từng gây xôn xao dư luận và trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trong lịch sử xổ số tại Việt Nam.

Lần đầu tiên có người nhận giải độc đắc Vietlott không đeo mặt nạ.

Vị khách này đã trúng giải Jackpot Mega 6/45 với giá trị kỷ lục vào thời điểm đó là hơn 112,4 tỷ đồng, tại kỳ quay số thứ 69 hồi tháng 12/2016. Điều khiến ông Khánh trở nên nổi tiếng là việc ông không đeo mặt nạ khi nhận giải, công khai toàn bộ khuôn mặt trước truyền thông. Hành động này đi ngược lại với đa số người trúng thưởng Vietlott trước đó và sau này.

Khi được hỏi về lý do không đeo mặt nạ, ông Khánh chia sẻ rằng ông là người làm ăn chân chính, "trúng thật, làm thật", và không có gì phải giấu giếm. Ông cũng cho biết đã chuẩn bị tâm lý cho việc này và tin rằng mình sẽ không gặp phải rắc rối lớn. Ngoài ra, việc ông Khánh đã là một doanh nhân thành đạt trước khi trúng số cũng là một yếu tố khiến ông không quá lo ngại về việc bị làm phiền.

Năm 2017, ông Nguyễn Thanh Hòa (TP.HCM) cũng có quan điểm rằng ông trúng giải một cách minh bạch và không có gì phải che giấu nên khi nhận thưởng 20 tỷ đồng Jackpot Mega 6/45, ông cũng không đeo mặt nạ.

Giống như một số người khác anh Lê Văn Hiểu với giải thưởng gần 24 tỷ đồng, Jackpot Mega 6/45 năm 2019 cũng công khai danh tính. Khi được hỏi về quyết định này, anh Hiểu chia sẻ rằng anh "không lo ngại việc này ảnh hưởng đến bản thân". Anh cũng bày tỏ mong muốn chia sẻ niềm vui với mọi người và tin rằng việc công khai sẽ tạo thêm hy vọng cho những người chơi khác.

Tấm vé may mắn được anh Hiểu mua tại một điểm bán hàng trên đường Phan Văn Trị, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh trong một chuyến công tác. Anh có thói quen mua vé số hàng ngày và không ngờ lại may mắn trúng giải.

Từ lúc bắt đầu kinh doanh năm 2016 đến nay, Vietlott chỉ ghi nhận chỉ vài trường hợp người trúng giải thưởng để lộ mặt tại buổi lễ nhận giải.

Phải đến năm 2025, Vietott mới có thêm khách hàng công khai danh tính. Đó là anh Đỗ Quốc Dũng tại Đồng Nai trúng giải trị giá gần 10 tỷ đồng, còn anh Nguyễn Thanh Tùng trúng gần 6,4 tỷ giải thưởng Lotto 5/35.

Hai khách hàng không đeo mặt nạ nhận giải Vietlott hơn chục tỷ đồng.

Anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết mua vé trúng thưởng trong giờ nghỉ tại buổi làm việc tăng ca. Trước đây, anh chỉ trúng cao nhất là 30.000 đồng. Bởi vậy, khi được nhân viên Vietlott gọi điện báo tin trúng thưởng tiền tỷ, anh còn nghĩ là cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài. Đến hôm nay, sau khi nhận tin nhắn báo tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng, anh mới tin mình đã trúng Vietlott.

Còn anh Dũng gọi tổng đài hãng xổ số để xác nhận lại sau khi nhận tin nhắn trúng thưởng. Anh nói đã rất may mắn khi trúng gần 10 tỷ đồng, và sẽ "bình tĩnh suy nghĩ sử dụng tiền thưởng hợp lý".

Quy định nhận thưởng Vietlott

Trả thưởng đối với vé phát hành qua kênh phân phối thiết bị đầu cuối: Vietlott cho biết, đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở xuống thì Vietlott ủy quyền cho Đại lý tổ chức trả thưởng.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ thì Chi nhánh quản lý địa bàn phát hành vé trúng thưởng có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng theo quy định.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 70 tỷ đồng, Trụ sở chính có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng theo quy định.Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở xuống thì Vietlott ủy quyền cho Đại lý tổ chức trả thưởng.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ thì Chi nhánh quản lý địa bàn phát hành vé trúng thưởng có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng theo quy định.

Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 70 tỷ đồng, Trụ sở chính có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng theo quy định.

Người chơi chú ý về quy định trả thưởng của Vietlott.

Quy định trả thưởng đối với vé phát hành qua kênh phân phối điện thoại:

Đối với vé trúng thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở xuống, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định kết quả QSMT, Đại lý thực hiện trả thưởng tự động vào tài khoản nhận thưởng của Người trúng thưởng;

Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng đến 10 tỷ đồng: Đại lý gửi thông báo xác nhận việc trả thưởng vào tài khoản nhận thưởng đã đăng ký của Người trúng thưởng qua tài khoản tham gia dự thưởng và/hoặc tin nhắn SMS chậm nhất 01 ngày sau ngày xác định kết quả QSMT; Thời gian thanh toán của Đại lý chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Người trúng thưởng xác nhận tài khoản nhận thưởng;

Trường hợp trong vòng 05 ngày kể từ ngày Đại lý gửi thông báo mà Người trúng thưởng không xác nhận tài khoản nhận thưởng hoặc không cập nhật lại tài khoản nhận thưởng theo hướng dẫn của Đại lý (nếu không đồng ý trả thưởng vào tài khoản nhận thưởng đã đăng ký) thì chậm nhất 05 ngày làm việc tiếp theo, Đại lý thực hiện trả thưởng tự động vào tài khoản nhận thưởng đã đăng ký của Người trúng thưởng;

Đối với vé trúng thưởng có giá trị trên 10 tỷ đồng: Trụ sở chính tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng cho Người lĩnh thưởng chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott nhận được yêu cầu trả thưởng.

Trường hợp Người lĩnh thưởng yêu cầu trả thưởng tại Chi nhánh thì Chi nhánh tiếp nhận đề nghị lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng.







