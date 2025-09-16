Lái xe ETC sẽ không còn như trước, hàng triệu tài xế cần biết về chương trình đặc biệt này

Mới đây, Công ty Cổ phần Tasco và Công ty TNHH VETC Digital đã chính thức giới thiệu VETC Loyalty , chương trình khách hàng thân thiết đầu tiên dành cho cộng đồng chủ sở hữu ô tô tại Việt Nam.

Chương trình ra đời nhằm giải quyết những khó khăn thường gặp của người lái xe. Nếu trước đây, các vấn đề như kẹt xe tại trạm thu phí , tìm kiếm bãi đỗ xe hay thủ tục bảo hiểm phức tạp là nỗi lo thường trực, thì VETC đã phát triển từ một giải pháp thu phí không dừng (ETC) ban đầu thành một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Hệ sinh thái này bao gồm: e-Parking (đỗ xe điện tử) , dịch vụ bảo hiểm, cứu hộ 24/7 và hệ thống xưởng sửa chữa liên kết rộng khắp cả nước, mang lại sự tiện lợi và an tâm cho hàng triệu chủ xe trên mọi hành trình.

VETC Loyalty không chỉ đơn thuần là chương trình tích điểm. Nó được thiết kế như một "la bàn" giúp người dùng tối ưu hóa các lợi ích trong hệ sinh thái của Tasco. Mọi giao dịch, từ việc nạp tiền vào tài khoản VETC để đi qua các trạm thu phí không dừng , sử dụng dịch vụ tại các showroom, xưởng sửa chữa, hay mua bảo hiểm đều sẽ được tích lũy điểm. Điểm thưởng này sau đó có thể được dùng để thanh toán các dịch vụ trong hệ sinh thái, tạo ra một vòng tuần hoàn giá trị cho khách hàng.



Bảng quyền lợi VETC Loyalty.

Các lợi ích cụ thể của chương trình rất thiết thực.

Cụ thể, 1.000.000 điểm được tặng cho khách hàng sở hữu các dòng xe Volvo, Geely, Lynk & Co trước ngày 25/08/2025. Tương tự, 1.000.000 điểm cũng được tặng cho khách hàng mua xe từ ngày 26/08/2025. Hơn nữa, điểm thưởng tương đương 1% giá trị hóa đơn (trước VAT) sẽ được áp dụng cho các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng tại các showroom liên kết.

Chương trình VETC Loyalty phân chia thành viên thành bốn hạng khác nhau, với các quyền lợi tăng dần tương ứng với mức độ gắn bó của khách hàng. Các hạng thành viên bao gồm:



Hạng Bạc (Silver): Dành cho tất cả khách hàng đã đăng ký và định danh tài khoản VETC.

Hạng Vàng (Gold): Dành cho khách hàng có tổng chi tiêu từ 50 triệu VNĐ/năm.

Hạng Bạch Kim (Platinum): Dành cho khách hàng có tổng chi tiêu từ 500 triệu VNĐ/năm hoặc sở hữu xe Volvo, Geely, Lynk & Co.

Hạng Kim Cương (Diamond): Dành cho khách hàng có tổng chi tiêu từ 1 tỷ VNĐ/năm.

Các mốc chi tiêu được tính dựa trên giá trị hóa đơn (trước thuế VAT) của các sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái Tasco.

Điểm thưởng tích lũy có thể quy đổi theo tỉ lệ 1 điểm = 1 VNĐ và được sử dụng một cách linh hoạt. Khách hàng có thể dùng điểm để thanh toán dịch vụ ETC trên toàn quốc.

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC – thành viên của Tasco – là đơn vị tiên phong triển khai thu phí không dừng, hiện chiếm 75% thị phần ETC, phục vụ hơn 3,7 triệu chủ xe. Bên cạnh đó, Tasco còn mở rộng sang các lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, bất động sản – nghỉ dưỡng và các giải pháp di chuyển toàn diện.

Công ty TNHH VETC Digital là đơn vị được ủy quyền triển khai và vận hành các chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty), khuyến mại và quảng cáo trên các kênh của VETC và đối tác.



