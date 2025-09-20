iPhone 17, iPhone Air “gây sốt”

Sáng 19/9, hàng loạt đại lý di động tại Việt Nam đồng loạt mở bán iPhone 17, iPhone Air.

Theo ghi nhận, giai đoạn mở đặt cọc, Di Động Việt đã nhận về gần 27.000 lượt đăng ký. Không chỉ trên các kênh online, tại các cửa hàng, hệ thống cũng ghi nhận lượng khách đến tham khảo chương trình đặt cọc khá đông, tăng lượng khách đến trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng lên gấp đôi so với ngày thường.

Về lựa chọn của khách hàng, có đến 65% khách chọn iPhone 17 Pro Max trên tổng bốn dòng iPhone mới năm nay. Nếu tính riêng iPhone 17 Pro Max, phiên bản dung lượng 256GB được chọn nhiều nhất; về màu sắc, 60% khách chọn màu Cam Vũ Trụ.

Các model khác, hiện khoảng 20% khách chọn iPhone 17 Pro, phiên bản màu Cam Vũ Trụ chiếm khoảng 50% lựa chọn. 11% khách chọn iPhone 17, màu Tím Oải Hương được chọn nhiều nhất - khoảng 37%. Và 4% chọn iPhone Air, màu Trắng Mây chiếm 36% lựa chọn.

Những khách hàng Việt đầu tiên nhận iPhone 17 tại Di Động Việt.

iPhone 17 Pro Max gây "sốt" với 60% khách chọn màu Cam Vũ Trụ.

Đại diện Di Động Việt nhận định: “Thị trường Việt Nam năm nay chứng kiến sức hút mạnh mẽ của iPhone 17, iPhone Air. Ngay trong ngày đầu mở bán, chúng tôi ghi nhận không chỉ có khách hàng đến nhận máy cọc trước mà lượng khách đến tham khảo mua ngay cũng rất cao. Thời điểm này, chúng tôi đang nỗ lực để có thể duy trì nguồn cung ổn định, phục vụ khách hàng có máy ngay trong giai đoạn đầu này".

FPT Shop cho biết, hệ thống đã bàn giao số lượng lớn iPhone 17, iPhone Air đến tay khách hàng và tiếp tục ghi nhận thêm nhiều đơn đặt cọc mới cho dòng sản phẩm "nhà" Apple.

Ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT chia sẻ: “Năm nay, iPhone 17 và iPhone Air thực sự đã tạo nên cơn ‘sốt’ trong cộng đồng yêu công nghệ. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng khách hàng quan tâm và đặt cọc tại FPT Shop và F.Studio by FPT tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt ở những phiên bản nổi bật như iPhone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ".

Đơn vị này cho biết sẽ chú trọng đảm bảo nguồn cung, nỗ lực đưa sản phẩm về sớm và đầy đủ, để khách hàng nhanh chóng sở hữu những chiếc iPhone mới cùng trải nghiệm mua sắm tin cậy và trọn vẹn.

Phone 17 Pro Max và iPhone Air siêu mỏng nhẹ có lượng đặt cọc lớn ở FPT Shop và F.Studio by FPT.

Năm nay các đại lý sẽ chú trọng nguồn cung để sớm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Những ưu đãi chưa từng có cho iPhone 17

Năm nay, các hệ thống bán lẻ đều tung những chương trình "độc" để hút khách. Di Động Việt cho biết sẽ tiếp tục triển khai hàng loạt chính sách ưu đãi dành riêng cho giai đoạn mở bán đầu tiên. Người dùng có nhu cầu lên đời iPhone 17, iPhone Air có thể tham gia chương trình thu cũ - đổi mới với mức trợ giá đến 5 triệu đồng cho các phiên bản từ 1TB trở lên, và đến 4 triệu đồng cho các phiên bản dưới 1TB. Máy cũ được định giá nhanh trong vòng 5 phút, chỉ xét ngoại quan, không bung máy.

Đồng thời, khách hàng chọn hình thức thanh toán qua một số ngân hàng hoặc trả góp sẽ được giảm thêm đến 2,5 triệu đồng. Ưu đãi này được cộng dồn với ưu đãi thu cũ - đổi mới, nâng tổng mức ưu đãi lên đến 7,5 triệu đồng.

Nếu tham gia “Trả góp 30” khách hàng sẽ được áp dụng: 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước, không kèm bất kỳ điều kiện nào. Nếu khách hàng mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple sẽ được giảm thêm đến 7 triệu đồng, còn phụ kiện như ốp lưng, củ sạc, kính cường lực… được giảm thêm đến 1 triệu đồng.

Ngoài 12 tháng bảo hành chính hãng của Apple, hệ thống sẽ bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày đầu, kể cả trường hợp máy rơi, vỡ.

Tham khảo bảng giá iPhone 17 và iPhone Air.

Trong khi đó, FPT Shop đang ưu đãi trong giai đoạn từ 19/9 đến 30/9 cho người mua iPhone 17 và iPhone Air với mức 8 triệu đồng. Cụ thể, khi đặt mua máy và đăng ký SIM FPT kèm gói FVIP150, F299 hoặc F399, người dùng sẽ nhận ngay voucher mua phụ kiện chính hãng trị giá đến 2.500.000 đồng. Đồng thời, FPT Shop và F.Studio by FPT còn hợp tác với nhiều ngân hàng và đối tác tài chính triển khai ưu đãi trả góp 0% lãi suất; trợ giá trực tiếp đến 2,5 triệu đồng. Song song đó, hệ thống triển khai chương trình thu cũ đổi mới, hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng dành cho người dùng.

Về FVIP150, F299 hoặc F399, đây là các gói cước độc quyền từ mạng di động FPT, cung cấp dung lượng lên đến 600 GB data/tháng, hàng trăm phút gọi nội - ngoại mạng, khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, riêng gói 12 tháng được sẽ tặng thêm 2 tháng sử dụng.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn gói bảo hành trọn đời với mức giá ưu đãi chỉ 1.800.000 đồng (giá gốc của gói là 3.000.000 đồng). Với gói bảo hành này, khách hàng sẽ được đổi máy mới trong 17 tháng đầu tiên nếu thiết bị phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Sau đó, chính sách tiếp tục được áp dụng cho 17 tháng tiếp theo và chu kỳ này lặp lại không giới hạn.