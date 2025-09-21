TECNO Việt Nam mới đây đã ra mắt SPARK 40 Series gồm các phiên bản (SPARK 40 Pro, SPARK 40, SPARK 40C). Cả 3 mẫu máy đều sở hữu phong cách thiết kế mỏng - nhẹ.

Trong đó, SPARK 40 Pro trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1,5K cùng tần số quét 144Hz siêu mượt. Trên SPARK 40, Camera chính 50MP cập nhật tính năng chụp ảnh chuyển động Flashsnap và tăng cường hiệu suất khi hoạt động ngoài trời.

Riêng SPARK 40C, máy sở hữu dung lượng Pin lên đến 6.000 mAh, chuẩn kháng bụi nước IP64 và thân máy kết cấu chịu lực cao, chống rơi vỡ ở độ cao 1,5m.

Đáng nói là giá niêm yết của dòng SPARK 40 Series chỉ từ 3,5 triệu đồng khiến cho nhiều người không khỏi tò mò bởi những gì TECNO đã làm.

SPARK 40 Pro (4,69 triệu đồng)

Đây là mẫu máy có độ mỏng chỉ 6.69mm và trọng lượng vỏn vẹn 170g, cụm camera được bố trí dọc thân máy, nổi bật với khung viền kim loại bảo vệ, đi kèm 3 lựa chọn màu sắc: Xanh Khóm Trúc, Xám Vầng Mây và Đen Sao Trời.

Một điểm đáng chú ý trên mẫu máy thuộc phân khúc phổ thông này đó chính là việc hãng đã trang bị màn hình AMOLED 1.5K (2720*1224) kích thước 6.78 inch với tần số quét 144Hz, độ sáng màn hình lên tới 4500 nits giúp SPARK 40 Pro hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng mặt trời, đảm bảo trải nghiệm xem hoàn hảo trong mọi điều kiện ánh sáng.

Mẫu điện thoại giá rẻ SPARK 40.

Về khả năng chụp ảnh, SPARK 40 Pro sở hữu camera chính 50MP cùng nhiều tính năng AI như AI Eraser 2.0 (xóa vật thể), AI Image Extender (mở rộng ảnh) và AI Sharpness Plus (tăng độ sắc nét) cho phép người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp chỉ với vài thao tác đơn giản. Thuật toán miền AI RAW hỗ trợ chụp ảnh ở điều kiện bất lợi ngược sáng hay ban đêm một cách rõ nét, tính năng chụp nhanh một chạm Flashsnap cũng là điểm cộng của mẫu máy.

Máy được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G100 sản xuất trên tiến trình 6nm. Với CPU tám lõi và GPU ARM Mali-G57 MC2, SPARK 40 Pro không chỉ xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày mà còn mang đến trải nghiệm chơi game ổn định, mượt mà ở mức 60FPS với các tựa game phổ biến như PUBG. TECNO cam kết máy sẽ duy trì hiệu suất ổn định trong lên đến 5 năm. SPARK 40 Pro được đánh giá cao nhờ chuẩn kháng bụi & nước IP64 và sử dụng kính cường lực Corning GG7i có khả năng chống rơi vỡ, va chạm ma sát từ độ cao 1.5m.

SPARK 40 & SPARK 40C ( 3,49 - 3,79 triệu đồng)

Nếu SPARK 40 gây ấn tượng với độ mỏng 7.67mm và trọng lượng 188g, trong khi đó SPARK 40C dày 8.37mm, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Cả hai sản phẩm đều có mặt lưng nhám mờ, giúp chống bám vân tay, cùng thiết kế bo tròn ở các góc và vát phẳng ở cạnh viền, tạo nên sự hài hòa giữa mềm mại và cứng cáp.

Về hiệu năng, SPARK 40 được trang bị chip MediaTek Helio G91, trong khi SPARK 40C sử dụng MediaTek Helio G81. Cả hai vi xử lý tám nhân này đều đảm bảo xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày như lướt web, xem phim hay giải trí cơ bản.

Bên cạnh dung lượng tiêu chuẩn 6GB+128GB (SPARK 40) và 4GB+128GB (SPARK 40C). Người dùng thêm lựa chọn bộ mở rộng bộ nhớ trong lớn với 256GB và 16 RAM (bao gồm RAM mở rộng), cho phép lưu trữ thoải và đa nhiệm mượt mà.

SPARK 40 có pin 5200mAh và sạc nhanh 45W, sạc đầy pin chỉ trong 55 phút. Trong khi đó, SPARK 40C được trang bị pin lớn hơn 6000mAh, có khả năng giữ hơn 80% dung lượng sau 5 năm sử dụng.

SPARK 40.

Cả hai phiên bản đều sở hữu màn hình 6.67 inch với tần số quét 120Hz cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà, cùng công nghệ "Wet Touch" giúp thao tác chính xác ngay cả khi màn hình bị ướt. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64, tăng cường độ bền.

Điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản là camera: SPARK 40 có camera chính 50MP, còn SPARK 40C là 13MP. Dù vậy, hệ sinh thái AI của cả hai máy đều giống nhau với các tính năng như "Ask Ella", "AI Writing", "AI Translate". SPARK 40 và SPARK 40C có các tiện ích đa dạng như nghe gọi không tốn dữ liệu,, điều khiển hồng ngoại, loa kép, chống rơi vỡ ở độ cao 1.5m và tính năng "Outdoor Booster" giúp tăng cường độ sáng màn hình khi ở ngoài trời.

SPARK 40 hiện có giá 3,49 triệu đồng cho bản 6 GB + 128 GB.

Bản 8 GB + 256 GB có giá 4,19 triệu đồng.

SPARK 40C bản 8 GB + 256 GB có giá 3,79 triệu đồng.



