Khách lần đầu chơi xổ số miền Nam trúng 14 tờ vé số, Tây Ninh lại "nổi đình nổi đám" sau vụ 34 tỷ độc đắc

Xổ số miền Nam gọi tên khách hàng may mắn

Kết quả xổ số miền Nam vừa gọi tên một vị khách may mắn trúng thưởng lớn. Ngay khi vừa có kết quả xổ số ngày 17/9, phía đại lý vé số Phát Tài tại xã Đức Hòa (Tây Ninh) đã xác nhận trên tờ Thanh Niên về việc đổi thưởng thành công 14 tờ vé số trúng giải tám của đài Sóc Trăng cho một vị khách may mắn. Đây là một câu chuyện độc đáo, bởi lẽ việc trúng cùng lúc nhiều tờ vé số, dù chỉ là giải nhỏ.

Theo thông tin từ đại lý, những tờ vé số này có hai số cuối cùng là 97. Trong khi nhiều người đang tìm kiếm kết quả xổ số và mong chờ kết quả xổ số miền Nam để dò tìm những tấm vé trúng giải độc đắc, thì vị khách này lại lặng lẽ đến nhận thưởng với 14 tờ vé số trúng giải tám. Điều đặc biệt là người này chỉ vừa mới mua vé tại đại lý lần đầu tiên, và đã "trúng đậm" ngay lập tức. Đây không phải là lần đầu tiên đại lý Phát Tài bán ra những tấm vé trúng thưởng, nhưng trường hợp trúng cùng lúc 14 tờ vé số như vậy vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Kết quả xổ số Sóc Trăng đã gọi tên nhiều khách hàng may mắn. Ảnh minh họa

Câu chuyện về những tấm vé số trúng giải tám này đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, bên cạnh những từ khóa hot như xổ số hay xổ số Sóc Trăng.

Cũng trong ngày 17/9, giải độc đắc xổ số Sóc Trăng thuộc về dãy số 391541.

Trước vị khách này, một gia đình ở Tây Ninh cũng từng trúng 14 tờ vé số độc đắc trị giá 34 tỷ đồng từng gây xôn xao dư luận vào đầu năm 2024. Đây là một vụ trúng số hy hữu và đầy bất ngờ, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chủ nhân của giải thưởng lớn này là gia đình của chị Lê Thị Kim Thanh (39 tuổi), một chủ đại lý vé số có tiếng tại Hòa Thành, Tây Ninh.

Cuối tháng 2/2024 trong chuyến đi du lịch tâm linh cùng gia đình tại Bình Thuận, chị Thanh nhận được thông tin từ nhân viên báo rằng có 6 cây vé số bị ế, chưa bán hết. Cảm thấy thích thú với những dãy số này, chị đã rủ 7 anh chị em trong nhà cùng hùn tiền để mua hết số vé đó, với tổng chi phí hơn 8 triệu đồng.

Và phép màu đã xảy ra vào chiều cùng ngày. Gia đình chị Thanh đã trúng thưởng với số lượng vé "khủng": 14 tờ vé số giải đặc biệt, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng. 126 tờ giải khuyến khích, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng là 34,3 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền còn lại là hơn 31 tỷ đồng. Số tiền này được chia đều cho 7 thành viên trong gia đình.

Xổ số miền Nam hút khách thế nào?

Xổ số miền Nam (XSMN) là một trong ba loại hình xổ số kiến thiết truyền thống phổ biến tại Việt Nam, bên cạnh xổ số miền Bắc và miền Trung. Xổ số miền Nam được tổ chức và phát hành bởi các Công ty Xổ số Kiến thiết thuộc 21 tỉnh và thành phố ở khu vực phía Nam như xổ số Sóc Trăng, xổ số Bạc Liêu, xổ số Đồng Nai, xổ số Long An, Cần Thơ, xổ số Bình Dương...

Xổ số miền Nam có lịch quay thưởng hàng ngày, vào lúc 16h15 hàng chiều. Mỗi ngày, sẽ có 3-4 đài (tỉnh) cùng quay số mở thưởng. Riêng đài TP. Hồ Chí Minh có hai kỳ quay thưởng trong tuần. Cơ cấu giải thưởng: Xổ số miền Nam có 9 giải, từ Giải Đặc biệt đến Giải Tám. Tổng cộng có 18 lần quay số để tìm ra các dãy số trúng thưởng. Giá vé: Mỗi tờ vé số có giá 10.000 đồng và được in sẵn một dãy số. Người chơi mua vé và so sánh dãy số trên vé của mình với kết quả quay thưởng để xác định có trúng giải hay không.

Xổ số miền Nam có doanh thu tốt đầu năm 2025.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của 21 công ty xổ số khu vực phía Nam cho thấy, tổng doanh thu nửa đầu năm đạt 60.757 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 10.246 tỷ đồng, tăng hơn 8%.

Dẫn đầu nhóm công ty xổ số truyền thống là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM với doanh thu nửa đầu năm đạt 7.027 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024.











