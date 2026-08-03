Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày ở Bắc Bộ

Theo dự báo, từ chiều mai, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và ngày hôm nay (3/8), khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ chiều mai 4/8 đến đêm 6/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Dự báo đợt mưa lớn tại Bắc Bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới (Ảnh: Quân đội nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và và ngày 4/8

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có rào và dông rải rác; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.