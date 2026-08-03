Quy định mới về cấp thẻ Căn cước sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/9 tới đây

Nghị định số 301/2026 đã bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình thực hiện liên thông điện tử.

Công an Cần Thơ thông tin, thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 301 ngày 30/7/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024 quy định việc thực hiện liên thông điện tử đối với các nhóm thủ tục hành chính.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2026.

Điểm mới đáng chú ý của Nghị định là bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi vào quy trình liên thông điện tử đối với nhóm thủ tục: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Quy định này góp phần giảm thời gian, giấy tờ, số lần đi lại của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Theo quy định mới, sau khi cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký khai sinh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan đăng ký hộ tịch để giải quyết theo quy định.

Sau khi hoàn tất việc đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho trẻ, dữ liệu sẽ được tự động đồng bộ, chuyển tiếp để thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ Căn cước nếu người dân có nhu cầu.

Ảnh: Công an Cần Thơ.

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh không quá 24 giờ kể từ khi cơ quan hộ tịch tiếp nhận đủ hồ sơ. Kết quả của từng thủ tục hành chính sẽ được trả ngay sau khi hoàn thành, không phải chờ kết thúc toàn bộ quy trình liên thông như trước đây, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Đối với thủ tục đăng ký thường trú, việc xác nhận thông tin của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc cha, mẹ, người giám hộ được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID hoặc quy trình nghiệp vụ của lực lượng Công an. Thời hạn xác nhận trên ứng dụng VNeID không quá 05 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, việc đăng ký thường trú được giải quyết trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc đối với các trường hợp đủ điều kiện; các trường hợp cần xác minh theo quy định của Luật Cư trú được giải quyết trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo rõ lý do, thành phần hồ sơ cần bổ sung thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại. Người yêu cầu có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn theo quy định để tiếp tục giải quyết.

Việc bổ sung thủ tục cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi ngay trong quy trình đăng ký khai sinh liên thông không chỉ giúp người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính chỉ trong một lần kê khai mà còn bảo đảm đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin chuyên ngành. Đồng thời, tạo điều kiện để tích hợp thông tin Giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ Căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ em theo quy định của pháp luật về căn cước.

Việc triển khai quy định mới là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; đồng thời phát huy hiệu quả của Đề án 06, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ khuyến nghị các bậc cha, mẹ, người giám hộ chủ động tìm hiểu quy định mới, thực hiện đăng ký khai sinh liên thông và đề nghị cấp thẻ Căn cước cho trẻ em dưới 06 tuổi khi có nhu cầu, góp phần xây dựng nền hành chính số hiện đại, thuận tiện, phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả.