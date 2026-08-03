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Thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Trường Lên SN 1997

Duy Anh
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Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người phụ nữ.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Trường Lên (sinh năm 1997, cư trú ấp An Định Giồng, xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Võ Trường Lên (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra, ngày 11/7, chị L.T.H.N (sinh năm 2006, cư trú ấp Quang Mỹ, xã Hoà Bình, tỉnh Vĩnh Long) đến cơ quan Công an trình báo về việc vào khoảng 09 giờ cùng ngày, khi điều khiển xe mô tô đến đoạn đường thuộc ấp Quang Mỹ, xã Hoà Bình thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát và giật sợi dây chuyền, sau đó đối tượng tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng rà soát, điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định thủ phạm là Võ Trường Lên nên mời làm việc.

Tại cơ quan Công an, Võ Trường Lên thừa nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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