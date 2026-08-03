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Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Duy Anh
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Cơ quan bảo hiểm khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP, chuyển tiền khi tham gia khảo sát mức độ hài lòng của BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hôi (BHXH) Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có Công văn số 490 ngày 29/7/2026 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2026.

Việc khảo sát nhằm ghi nhận khách quan ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan BHXH, qua đó tiếp tục cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống.

Trong quá trình triển khai, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân nhận biết các hình thức khảo sát chính thức và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng khảo sát để lừa đảo.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân - Ảnh 1.

Ảnh: BHXH Việt Nam.

Theo đó, đối với hồ sơ thực hiện trên Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, sau khi thủ tục hành chính được giải quyết, hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả kèm đường dẫn khảo sát đến đúng địa chỉ email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH.

Email khảo sát chỉ được gửi từ địa chỉ thongbao@baohiemxahoi.gov.vn và luôn đi kèm thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nếu email chỉ có đường link khảo sát nhưng không kèm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ thì đó không phải email khảo sát của cơ quan BHXH.

Đối với người dân đến giao dịch trực tiếp, việc khảo sát được thực hiện thông qua quét mã QR niêm yết tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH. Riêng các trường hợp đã tương tác với hệ thống hỗ trợ của BHXH Việt Nam qua Zalo, Fanpage, Email hoặc Tổng đài 1900.9068, đường link khảo sát sẽ được gửi từ email công vụ tttruyenthong@vss.gov.vn, từ tài khoản Zalo, Fanpage chính thức của BHXH Việt Nam hoặc qua cuộc gọi từ số điện thoại hiển thị tên định danh (Brandname) "BHXHVN".

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân - Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác nếu nhận được các đường link không rõ nguồn gốc hoặc các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan BHXH có nội dung yêu cầu xác thực tài khoản, cung cấp mã OTP, chuyển khoản, cài đặt ứng dụng lạ hoặc khai báo thông tin cá nhân. Khi gặp các trường hợp này, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn và cần phản ánh ngay đến cơ quan BHXH gần nhất để được xác minh, hỗ trợ xử lý.

Theo kế hoạch, hoạt động khảo sát được triển khai theo nhiều đợt từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9/2026 thông qua các hình thức trực tuyến và trực tiếp.

BHXH Việt Nam mong muốn các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia khảo sát qua các kênh chính thức để đóng góp ý kiến, giúp hệ thống tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo cơ quan BHXH nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

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