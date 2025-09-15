Tiết lộ cách người Nhật sống thọ khi gần 100.000 cụ bước qua tuổi 100

Phụ nữ Nhật chiếm tới 87.784 người trong tổng số người sống vượt 100 tuổi (tương đương 88%), so với 11.979 nam giới.

Quốc gia Đông Á này, trong năm thứ 55 liên tiếp, đã lập kỷ lục mới khi số công dân từ 100 tuổi trở lên tăng vọt lên 99.763 người — tăng 4.644 người so với năm trước, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Chính phủ, BBC đưa tin.

Phụ nữ chiếm phần lớn với 87.784 người, tương đương 88% tổng số, trong khi nam giới có 11.979 người.

Người sống thọ nhất của nước này là Bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, bác sĩ đã nghỉ hưu đến từ tỉnh Nara; bà từng điều hành phòng khám gia đình với vai trò bác sĩ sản phụ khoa cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 86.

Bà Kagawa — biểu tượng cho tuổi thọ nổi trội của Nhật Bản — đã ghi dấu ấn vào năm 2021 khi trở thành một trong những người cầm ngọn đuốc Olympic lớn tuổi nhất trong lịch sử, ở tuổi 109, tại Thế vận hội Tokyo.

Người đàn ông lớn tuổi nhất là ông Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi, theo các quan chức, những người đã công bố những con số chưa từng có này trước Lễ Người cao tuổi vào thứ Hai tại Nhật Bản.

Chuỗi sống thọ của Nhật Bản được thúc đẩy bởi tỷ lệ mắc bệnh tim và ung thư thấp — đặc biệt là ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến — được cho là do chế độ ăn nhiều cá và rau, hạn chế thịt đỏ và muối, BBC đưa tin.

Các chuyên gia cũng quy tuổi thọ ấn tượng này cho việc người cao tuổi duy trì hoạt động thể chất đến muộn — đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng, tập thể dục — và cả Radio Taiso, một bài tập 3 phút được phát sóng hàng ngày trên truyền hình.

Chính phủ bắt đầu theo dõi người 100 tuổi trở lên từ năm 1963, khi chỉ có 153 người trăm tuổi.

Tuy nhiên, mặc dù một số người dân Nhật sống lâu hơn, nước này đã ghi nhận gần 1 triệu ca tử vong nhiều hơn số ca sinh trong năm 2024 — mức giảm dân số mạnh nhất trong một năm kể từ khi các cuộc điều tra của chính phủ bắt đầu gần sáu thập kỷ trước.

Dân số — đạt đỉnh khoảng 126,6 triệu vào năm 2009 — đã giảm dần kể từ đó, theo dữ liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố tháng trước.

Năm ngoái, Nhật Bản lập 2 kỷ lục — mức thấp kỷ lục về sinh và mức cao kỷ lục về tử vong. Chỉ 687.689 ca sinh được ghi nhận trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thống kê năm 1968.

Ở chiều ngược lại, có tới 1,6 triệu người tử vong, đưa tổng dân số xuống còn 120 triệu, theo dữ liệu.

Cuộc khủng hoảng dân số ngày càng trầm trọng đã thúc đẩy chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh các chính sách hướng tới gia đình, gồm miễn phí chăm sóc trẻ em, mở rộng tiếp cận dịch vụ y tế và tuần làm việc ngắn hơn nhằm phần nào giải phóng thời gian cho việc sinh con.