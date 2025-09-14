Người sống thọ thường thích làm 4 điều trong bữa ăn: Ai làm được tất cả thì xin chúc mừng!

Tuổi thọ con người chịu ảnh hưởng của cả yếu tố di truyền và lối sống, trong đó chế độ ăn uống đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến sức khỏe và quá trình lão hóa.

Một nghiên cứu kéo dài 30 năm do Đại học Harvard (Mỹ) công bố trên tạp chí Nature Medicine từng chỉ ra những người duy trì chế độ ăn uống lành mạnh trong thời gian dài có khả năng “già hóa khỏe mạnh” cao hơn 45-86%. Ăn uống khoa học giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, đồng thời cải thiện trí nhớ và tâm trạng.

Trên trang QQ News (Trung Quốc), các chuyên gia dinh dưỡng đã tiến hành phân tích mối quan hệ giữa thói quen ăn uống và tuổi thọ, đồng thời chỉ ra 4 thói quen phổ biến trong bữa ăn của những người trường thọ.

Thói quen ăn uống có tác động tới tuổi thọ.

4 thói quen ăn uống giúp sống thọ

Phó giáo sư Chu Nghị, Khoa Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng, Đại học Nông nghiệp và bác sĩ Kim Huy, Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Trung Đại trực thuộc Đại học Đông Nam (Trung Quốc) cho biết, những người lão hoá khoẻ mạnh và trường thọ thường có 4 thói quen này trong bữa ăn.

1. Ăn đủ bữa, ăn đúng giờ

Ăn đủ bữa, ăn đúng giờ không chỉ giúp cung cấp chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể mà còn giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học đều đặn, hỗ trợ quá trình tiêu hoá hoạt động hiệu quả.

Ngược lại thói quen ăn uống thất thường trong thời gian dài dễ dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hoá, dễ gây tăng đường huyết, tăng mỡ máu và gây ra các bệnh lý tim mạch, tiểu đường,... từ đó ảnh hưởng tới tuổi thọ.

Ăn đủ bữa và ăn đúng giờ có lợi cho sức khoẻ.

2. Ăn chậm, nhai kỹ

Khi ăn, não bộ thường cần ít nhất 20 phút để tiếp nhận tín hiệu no từ hệ tiêu hoá. Do đó, mọi người cần duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ để ngăn chặn tình trạng nạp dư thừa năng lượng, gây béo phì - yếu tố nguy cơ của nhiều căn bệnh mạn tính như tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch, ung thư,... và gián tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ngoài ra, theo chuyên gia thói quen này giúp ngăn chặn các vấn đề tiêu hoá do ăn quá no như bệnh đau dạ dày, khó tiêu, đầy bụng, viêm loét dạ dày.... gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

3. Ăn đa dạng thực phẩm

Theo chuyên gia dinh dưỡng, các loại thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày đóng vai trò quan trọng đối với sức khoẻ và tuổi thọ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Medicine, để ngăn ngừa quá trình oxy hóa và kéo dài tuổi thọ, mọi người nên chú trọng bổ sung dinh dưỡng hợp lý; ăn ít thịt đỏ và thịt đã qua chế biến; hạn chế thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ; tăng cường ăn các loại trái cây, rau củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Việc bổ sung các thực phẩm lành mạnh vào bữa ăn cũng giúp cơ thể chống lại quá trình stress oxy hóa, ngăn chặn các bệnh lý như tiểu đường, tim mạch hiệu quả.

Nếu mọi người bắt đầu xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý từ khi còn trẻ, cơ thể bạn sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn. Theo đó, phụ nữ bắt đầu xây dựng chế độ ăn uống hợp lý từ những năm 20 tuổi có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ, trong khi nam giới bắt đầu có chế độ ăn uống hợp lý ở độ tuổi tương tự có thể kéo dài thêm 13 năm tuổi thọ.

Ăn đa dạng thực phẩm có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

4. Ăn ít gia vị

Tiêu thụ nhiều gia vị, đặc biệt là muối và đường bổ sung nguyên nhân hàng đầu gây tăng huyết áp, tăng đường huyết, mỡ máu và “dẫn lỗi” cho bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư,...

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và kéo dài tuổi thọ, mọi người nên ăn giảm gia vị, ăn nhạt hơn và tiêu thụ các thực phẩm có vị ngọt tự nhiên.