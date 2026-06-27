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Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Văn Chế
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Honda Việt Nam chính thức mở bán xe máy điện UC3 với giá kích cầu từ 56,5 triệu đồng, đồng thời triển khai hệ thống trạm sạc và nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy người dùng chuyển sang xe điện.

Honda chính thức mở bán xe máy điện UC3, giá thực tế từ 56,5 triệu đồng kèm ưu đãi lớn.

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng
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