Tiết lộ 1 thứ mỡ máu cao “rất sợ”, biết cách ăn cholesterol sụt hạ chỉ sau 10 ngày

Mỡ máu cao (rối loạn lipid máu) là một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch - “sát thủ thầm lặng”, dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ của nhiều người.

Trong buổi phát sóng podcast Zoe (podcast chuyên về khoa học và dinh dưỡng), giáo sư, tiến sĩ Sarah Berry, Khoa Khoa học Dinh dưỡng tại Đại học King’s College London, Anh, cho biết nhiều người khi bị tăng cholesterol hoặc mắc bệnh mỡ máu sẽ nghĩ ngay đến việc cắt giảm hoàn toàn các thực phẩm chứa nhiều chất béo.

Tuy nhiên, giáo sư Sarah nhấn mạnh rằng mọi người không nên áp dụng kiểu ăn kiêng cực đoan này. Thay vào đó, chuyên gia khuyên mọi người nên ăn đúng loại chất béo, trang Mirror (Anh) trích dẫn thông tin.

Thực phẩm giúp giảm cholesterol hiệu quả

Với những người bị tăng cholesterol và mắc bệnh mỡ máu, mọi người nên chọn các thực phẩm cung cấp nguồn chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa để thay cho thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như các loại hạt.

Theo giáo sư Sarah, thường xuyên tiêu thụ các loại hạt có thể giúp bổ sung các loại chất béo tốt này vào cơ thể. Chất béo không bão hoà đơn và đa có tác động rất lớn đến việc giảm cholesterol “xấu” LDL trong máu, có thể giúp giảm mức cholesterol sau 10 ngày.

"Bổ sung thêm các loại hạt vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp mọi người giảm từ 5-10% lượng cholesterol trong máu”, chuyên gia Sarah khẳng định.

Thêm các loại hạt vào chế độ ăn có thể giúp giảm cholesterol hiệu quả.

Chia sẻ trên báo Anh Express, tiến sĩ Sunni Patel, người sáng lập Dish Dash Deets - Trung tâm chăm sóc sức khỏe giành nhiều giải thưởng của Anh, cũng từng liệt kê các loại hạt vào trong danh sách thực phẩm giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh mỡ máu và tim mạch hiệu quả.

Theo chuyên gia Sunni, các loại hạt cung cấp phytosterol giúp giảm cholesterol bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ của cholesterol trong ruột. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn 2–3 khẩu phần hạt mỗi ngày giúp hạ cholesterol ‘xấu’ LDL trong cơ thể và giảm 28% nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, axit amin L-arginine cùng các khoáng chất như canxi, magiê và kali được tìm thấy trong các loại hạt còn có tác dụng giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một số lưu ý khác

Ngoài việc tăng cường bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn uống hàng ngày, giáo sư Sarah cũng đưa ra hai khuyến cáo giúp mọi người kiểm soát lượng cholesterol trong máu hiệu quả, bao gồm:

- Hạn chế thịt đỏ, cẩn trọng với chất béo bão hòa

Chuyên gia Sarah khuyên mọi người nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ vì đây là một trong những thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa.

Giáo sư Sarah nói: “Chế độ ăn giàu chất béo bão hòa là một trong những yếu tố làm lượng cholesterol trong máu tăng cao”.

Chuyên gia khuyên nên hạn chế tiêu thụ thịt đỏ.

- Cắt giảm carbohydrate tinh chế

Ngoài chất béo, chuyên gia Sarah cũng nhấn mạnh tác động của carbohydrate tinh chế với nguy cơ tăng cholesterol trong máu.

“Tiêu thụ quá nhiều các loại carbohydrate tinh chế như cơm trắng, bánh mì trắng, đường,... có thể gây dư thừa năng lượng. Carbohydrate dư thừa được gan chuyển hóa thành triglyceride, lưu trữ dưới dạng mỡ và có thể làm tăng cholesterol trong máu”, giáo sư Sarah nói.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý rằng mọi người không nên loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm giàu carbohydrate ra khỏi chế độ ăn.

Giáo sư Sarah lưu ý: “Mọi người nên giảm tiêu thụ carbohydrate tinh chế và chuyển sang tiêu thụ các loại carbohydrate lành mạnh như ngũ cốc nguyên cám để phòng ngừa tình trạng tăng mỡ máu”.