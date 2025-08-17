Chàng trai 18 tuổi tổn thương thận sau 3 ngày làm điều này: Bác sĩ lắc đầu, nói "cực nguy hiểm"

Thận tổn thương sau 3 ngày làm một việc

Tiêu Trương (18 tuổi) ở Vũ Hán, Trung Quốc, nặng khoảng 100kg, vốn ít vận động do bận học tập. Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Tiêu Trương quyết định đăng ký tham gia lớp huấn luyện để giảm cân.

Tiêu Trương đã luyện liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, bao gồm tập tạ, đi bộ đường dài, các bài tập đốt mỡ và tập cardio cường độ cao. Sau 3 ngày tập thể dục liên tục 12 tiếng, Tiêu Trương xuất hiện tình trạng đau cơ dữ dội khắp cơ thể, kèm theo buồn nôn và nôn mửa. Đến tối, chân của Tiêu Trương, gần như không thể cử động nên gia đình đã lập tức đưa anh đến Bệnh viện số 4 Vũ Hán để cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatine kinase của Tiêu Trương cao gấp hơn 20 lần bình thường, kèm tình trạng tăng creatinin máu rõ rệt.

Bác sĩ Thiên Minh, chuyên khoa Thận của bệnh viện cho biết bệnh nhân bị tiêu cơ vân do tập luyện quá sức, dẫn tới tổn thương thận cấp tính.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh hoạ)

“Tiêu cơ vân xảy ra khi các tế bào cơ vân bị tổn thương nghiêm trọng và vỡ ra, khiến các chất bên trong tế bào cơ như kali, axit uric, axit lactic, myoglobin và một số enzym rò rỉ vào máu. Tình trạng này cực kỳ nguy hiểm, có thể gây rối loạn chất điện giải nghiêm trọng, toan chuyển hóa và dẫn đến tổn thương thận cấp tính, suy thận cấp, thậm chí là tử vong”, bác sĩ Thiên Minh giải thích.

Theo bác sĩ, nguyên nhân gây ra tiêu cơ vân gồm: tập luyện quá sức gây căng cơ nghiêm trọng; chấn thương do tai nạn, ngã khiến cơ bị chèn ép; sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống loạn thần hoặc statin với liều cao bất thường…

May mắn, do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên sau 1 ngày, tình trạng của bệnh nhân Tiêu Trương đã cải thiện đáng kể, bệnh nhân đã có thể tự đi lại. Sau 15 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện.

Tập luyện quá sức gây ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Bác sĩ Thiên Minh khuyến cáo, để phòng ngừa tình trạng tiêu cơ vân và tổn thương thận, người dân cần tập luyện với cường độ vừa phải và bổ sung đủ nước trong khi tập luyện.

Với những người muốn giảm cân, mọi người cần tránh tập luyện quá sức và nên thực hiện từ từ, kết hợp giữa tập luyện với cường độ vừa phải và chế độ ăn uống hợp lý để tăng hiệu quả.

“Sau khi tập luyện, nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: đau nhức cơ dữ dội, nước tiểu sẫm màu, sốt, buồn nôn, nôn mửa hoặc tiểu ít,... mọi người cần đến cơ sở y tế ngay để chẩn đoán và điều trị kịp thời để hạn chế nguy cơ gặp biến chứng nặng ở thận”, bác sĩ Thiên Minh lưu ý.