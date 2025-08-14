Người đàn ông 33 tuổi nhập viện cấp cứu vì suy thận, suy gan: Bác sĩ nói "do 1 thứ nhiều người mê"

Theo Jimu News, bệnh nhân tên A Giáng nhập viện với biểu hiện khó thở dữ dội, huyết áp tụt nhanh, chân tay sưng phù. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị tăng nồng độ CO2 máu, tim to và tăng áp phổi.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân thường gặp như thuyên tắc phổi, bác sĩ Vương Tiểu Na – chuyên khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh Beriberi thể tê phù ướt do thiếu vitamin B1.

Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy A Giáng bị suy đa cơ quan, bao gồm suy gan, suy thận, hạ natri máu, nhiễm toan chuyển hóa, rối loạn đông máu, huyết áp hạ liên tục. Tình trạng của bệnh nhân vô cùng nguy kịch.

“Mọi chỉ số của bệnh nhân đều ở mức báo động. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đã nhanh chóng tiến hành đặt nội khí quản, lọc máu nhân tạo, điều chỉnh cân bằng điện giải và hỗ trợ tuần hoàn”, bác sĩ Vương Tiểu Na cho biết.

Sau một đêm can thiệp, tình trạng hô hấp của A Giáng cải thiện rõ rệt. Anh được tháo máy thở sáng hôm sau và chuyển xuống phòng bệnh thường để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán suy gan, suy thận. (Ảnh minh hoạ)

Bệnh Beriberi và nguyên nhân gây bệnh

Bác sĩ Vương Tiểu Na chia sẻ: “Về mặt y học, bệnh Beriberi xảy ra khi cơ thể bị thiếu hụt nghiêm trọng vitamin B1 (thiamine). Một trong những nguyên nhân gây thiếu hụt vitamin B1 trầm trọng là do lạm dụng rượu bia - thức uống nhiều người mê - trong thời gian dài, gây ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ dinh dưỡng”.

Theo bác sĩ Vương Tiểu Na, bệnh Beriberi gồm hai thể: tê phù khô và tê phù ướt. Trong đó, thể tê phù ướt như trường hợp của bệnh nhân A Giáng có thể gây tổn thương tim mạch và hệ tuần hoàn. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ bị suy tim, suy đa cơ quan và tử vong.

Khi khai thác thói quen của bệnh nhân, bác sĩ Vương Tiểu Na phát hiện anh A Giáng có sở thích uống rượu mỗi ngày. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Lời khuyên từ chuyên gia

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng, hạn chế sử dụng rượu bia. để đảm bảo chức năng trao đổi chất hoạt động bình thường và phòng ngừa bệnh Beriberi.

Những nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, người nghiện rượu, bệnh nhân dùng thuốc lợi tiểu hoặc kháng sinh dài ngày cần đi khám và bổ sung vitamin B1 theo hướng dẫn của bác sĩ (nếu cần).