Tiêm kích F-16 Ukraine rơi khi chặn hoả lực Nga

Không quân Ukraine xác nhận một tiêm kích F-16 đã bị rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu trên không của Nga. Phi công kịp thời nhảy dù, được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn, trong khi nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Không quân Ukraine ngày 30/7 xác nhận đã mất một máy bay chiến đấu F-16 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu dọc chiến tuyến sau khi xảy ra sự cố khẩn cấp trên không.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, chiếc F-16 đang tham gia nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga thì gặp trục trặc kỹ thuật. Phi công buộc phải kích hoạt ghế phóng để nhảy dù thoát hiểm.

"Theo dữ liệu sơ bộ, một tình huống khẩn cấp đã xảy ra trên máy bay, buộc phi công phải nhảy dù", Không quân Ukraine cho biết.

Ảnh minh hoạ.

Phi công sau đó được lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực và chuyển tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Giới chức Ukraine cho biết người này hiện an toàn.

Lực lượng chức năng cũng xác nhận vụ rơi máy bay không gây thương vong cho dân thường và không ghi nhận thiệt hại về tài sản trên mặt đất.

Nguyên nhân chính xác của sự cố vẫn chưa được xác định và điều tra. Thông tin chi tiết hơn về đường bay của máy bay và khu vực tiền tuyến cụ thể liên quan vẫn chưa được tiết lộ.

Ukraine bắt đầu tiếp nhận các tiêm kích F-16 từ năm 2024 trong khuôn khổ chương trình viện trợ quân sự của các nước phương Tây nhằm tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Trước đó, vào tháng 3, Ukraine từng cho biết lực lượng F-16 của nước này đã trải qua hơn ba tuần thiếu tên lửa không đối không do Mỹ sản xuất, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tác chiến.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.