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Thủ đô Mátxcơva của Nga đối phó 'mưa' máy bay không người lái

Minh Hạnh
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Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Mátxcơva của Nga đêm ngày 27, rạng sáng 28/7 đã trở thành một trong những vụ tấn công lớn nhất trong hai năm qua, theo hãng thông tấn Tass, dựa trên dữ liệu do Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cung cấp.

Thủ đô Mátxcơva của Nga đối phó "mưa" máy bay không người lái lớn nhất - Ảnh 1.

(Ảnh: Tass)

Theo Thị trưởng Sobyanin, hơn 390 máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào khu vực Mátxcơva từ 20h30 ngày 27/7 đến 6h30 ngày 28/7.

“Hầu hết các máy bay đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa từ xa. Trong khi 81 chiếc đã bị phá hủy khi tiếp cận Mátxcơva”, ông Sobyanin cho biết.

Mặc dù chưa có báo cáo về thương vong, nhưng chính quyền khu vực đã ghi nhận một số thiệt hại đối với các tòa nhà.

Thống đốc vùng Mátxcơva - Andrey Vorobyov - cho biết, một tòa nhà ở thị trấn Chekhov cách Mátxcơva khoảng 50 km về phía nam, đã bị trúng hỏa lực trực tiếp, và các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. Chính quyền địa phương xác nhận không có thương vong trong vụ việc.

Ngoài ra, mảnh vỡ từ các máy bay không người lái bị bắn hạ cũng đã gây ra hỏa hoạn ở những nơi khác trong khu vực.

Trước đó, vụ tấn công bằng máy bay không người lái có quy mô lớn nhất nhằm vào thủ đô Mátxcơva đã được ghi nhận vào đêm ngày 6 rạng sáng 7/7. Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 430 máy bay không người lái, trong đó có 36 chiếc gần Mátxcơva.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Ông Zelensky cũng sẽ tham dự tang lễ cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham - vốn là một người có quan điểm cứng rắn với Nga và ủng hộ Mỹ hỗ trợ Ukraine.

Tuần trước, Reuters đưa tin, Washington và Kiev đã thảo luận về một đề xuất ngừng bắn trên không để gửi cho Mátxcơva như một phần của nỗ lực mới nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của báo cáo này, đồng thời cho biết Mátxcơva chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào.

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine gây ra một số thiệt hại, nhưng ông cho rằng không nghiêm trọng và có thể được khắc phục nhanh chóng.

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